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名企工作華女 失蹤近一周 家人急尋

記者朱蕾／紐約報導
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

紐約工作的華女聶玉瓊已與她的家人失聯近一周，作為優秀學生、畢業在名企工作，她近期與母親微信視頻時，抱怨工作壓力大，言行有些異常；從8日起，聶玉瓊遠在中國的母親就再也無法聯繫上她，家屬報警並希望民眾幫助尋找。

聶玉瓊來自中國湖南，此前在紐約工作，住在新澤西澤西市(Jersey City)；她的母親楊女士表示，聶玉瓊2013年6月從中國人民大學畢業後，來到美國密西根大學(University of Michigan)安娜堡(Ann Arbor)分校讀研究生；2016年起在摩根大通工作，「近幾個月，她與我微信交流時多次說到，她壓力大增、心情不好，並在努力面試找新工作，不過，日前查詢後發現，聶玉瓊仍在摩根大通公司系統裡面，但是已經離線60餘天了。」

楊女士表示，「3日晚11時左右，女兒與我視頻時，言語不暢，情緒差，我推測她當時住在租住地附近的賓館。6日凌晨1時多，我又與她視頻，她說她害怕，身體難受、幾天失眠、胸口痛；我讓她撥打911或求助賓館人員後，我看到她走到走廊，與賓館人員說話，還看到一名身形高大的男子。」

約四個小時後，聶玉瓊再次與媽媽微信視頻時說，她「非常害怕，無法入睡」，還說「他們要她做了什麼事，如果有責任，他們也要承擔責任。」楊女士說，「當我問她『他們』是誰，她說不能說」；6日早上，聶玉瓊從賓館回到居住地。

7日上午10時，聶玉瓊與母親視頻時只說了幾句話，說她到酒店了；「從視頻中，我看到她在外地，她說不知道到了哪裡；她用英文與人對話，我判斷她身邊有人。」楊女士說，「當日晚6時左右，她和我視頻43秒後就掛了，她帶著口罩，一句話也沒說，視頻中看，她仍在外地」。

深夜12時，聶玉瓊微信發了一個「嗯」，從那之後，媽媽再也聯繫不上她了，「她的電話關機、也不回微信，請同鄉去她租的住所看也沒有人。」楊女士還說，「女兒從小學到大學，都是優秀學生，得過很多獎，她平時活潑、開朗、愛笑、也愛與人交流，做事認真負責」。

聶玉瓊的母親萬分焦急，不知道發生了什麼；紐約的旅美湖南同鄉會正在幫助尋找聶玉瓊，警方已對聶玉瓊的失蹤立案；湖南同鄉會劉運疇表示，希望知道聶玉瓊下落的民眾，能夠盡快與他聯繫，電話(917)498-0479。

華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

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