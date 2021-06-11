皇后區2000萬交通設施改善經費 國會眾院通過

孟昭文為皇后區爭取改善當地交通設施的經費，將為法拉盛第二與第四市立停車場與貝賽停車場增設電動汽車充電站；圖為第二市立停車場。(本報檔案照)

聯邦眾議員孟昭文 日前提案，要求國會在「美國投資」提案(INVEST in America)中，撥款近2000萬元改善皇后區 公共交通設施，這筆款項將用於升級長島鐵路 (LIRR)森林小丘站台，並為法拉盛第二與第四市立停車場與貝賽停車場增設電動汽車充電站等；該提案9日晚在眾院通過，送交聯邦參議院審議。

孟昭文表示，這筆近2000萬元的基金來自總值約5470億元、為期五年的「美國投資」提案，用於改善全美各地公共交通與基礎設施。

本次為皇后區爭取近2000萬元基金中，孟昭文表示，其中有1691萬元將用於維修位於71大道與奧斯汀街(Austin St.)長島鐵路森林小丘站，包括增加新電梯，並為殘障人士提供的無障礙設施等。

此外，孟昭文補充，這筆基金中的72萬4400元將用於為皇后區的三個市立停車場增加電動車的充電站，其中包括位於法拉盛39大道135-23號的第二市立停車場，位於北方大道134號的第四市立停車場以及位於貝賽41大道的214-32號停車場。

孟昭文表示，位於橡園荷利斯Court大道(Hollis Court Boulevard)與聯合大道間的226街上的中央隔離帶，年久失修，剩餘的235萬元基金將用於修繕馬路的中間地帶，並設立無障礙設施等，為出行的殘疾人士帶來便利。

隨著疫情的趨緩，孟昭文說，皇后區的經濟復甦需要良好的公共交通設施，而這些基金能為當地的居民提供安全且便利的出行環境，並改善其生活質量，她期盼參院在未來數周盡快通過這項法案，為當地提供經濟援助，「改善全美的公共交通計畫中，皇后區不應被遺忘」。