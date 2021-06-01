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法拉盛停止仇恨亞裔慈善音樂會 籌款近萬元

記者朱蕾╱紐約報導
顧雅明(前排右四)向參加演出的藝術家們頒發表揚狀，前排右五為甘台甯。(記者朱蕾╱攝影)
顧雅明(前排右四)向參加演出的藝術家們頒發表揚狀，前排右五為甘台甯。(記者朱蕾╱攝影)

「溫馨五月，愛與團結，反仇恨亞裔慈善義演」日前在法拉盛啓揚社區中心舉行，十餘名不同族裔的青年音樂家、舞蹈家登台獻藝，希望用藝術傳遞愛、呼籲和諧；此次活動已籌得善款近8000元，將全部用於保護亞裔社區，打擊仇恨犯罪。

本次約90分鐘的演出節目精彩，有歌曲演唱、器樂演奏、舞蹈等；皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、市議員顧雅明和眾多民眾到場支持。

理查茲表示，「亞裔社區對紐約市的經濟、文化、藝術等各方面都有很多貢獻；我們絕不容忍亞裔社區受到傷害，感謝藝術家們呈現如此精彩的演出。」顧雅明稱讚啓揚社區中心和藝術家們用藝術支持亞裔社區、呼籲各族裔團結，他還向所有表演者頒發市議會表揚狀。

啓揚社區中心創辦人甘台甯表示，「面對仇恨亞裔行為激增，我們社區必須行動起來，此次義演旨在喚醒更多民眾對此問題的關注，並貢獻力量。」

甘台甯說，目前已經籌得近8000元善款，捐款還在進行中，所有善款將用於保護社區，包括為民間巡邏隊(Public Safety Patrol)購買巡邏設備、為民眾提供自我防衛培訓課程，還贊助華人社區開發和製作一款名為「正義警報聯盟」的軟體，該軟體在手機上安裝後，能夠快速報警、且警方能馬上知道報案人的位置，有助打擊罪案。

反仇恨亞裔慈善義演在法拉盛啓揚社區中心舉行。(記者朱蕾/攝影)
反仇恨亞裔慈善義演在法拉盛啓揚社區中心舉行。(記者朱蕾/攝影)

亞裔 紐約市 法拉盛

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