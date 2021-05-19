改善艾姆赫斯特醫院 皇后區長允金援數百萬

理查茲(左四)在艾姆赫斯特醫院外宣布對該醫院增加數百萬元的經費。(區長辦公室提供)

皇后區 的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)是此次新冠疫情 震中的震中，收治眾多新冠病患，一度不堪重負；皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)18日宣布，將為艾姆赫斯特醫院增加數百萬元額外經費，進行兩項重大改善，包括在艾姆赫斯特醫院建造皇后區公立醫院裡的首個兒童重症監護病房(Pediatric Intensive Care Unit)，以及擴建和改善兩個手術室。

理查茲表示，「過去15個月裡，艾姆赫斯特醫院的醫療服務英雄們已經犧牲很多，今天我們以行動感謝他們，很榮幸能夠宣布這筆新撥款。」

這筆數百萬元的經費主要用於兩個方面，其中之一是支持在艾姆赫斯特醫院建造一個兒童重症監護病房；另一項是將該院的兩個面積較小的手術室改造為面積更大、服務更全的手術室。

理查茲說，目前，皇后區的兒童若需要重症監護照顧，都需要轉換到位於長島 新海德公園(New Hyde Park)的科恩兒童醫院(Cohen Children's Medical Center)等皇后區外的醫院；計畫建造的兒童重症監護病房，將能夠為兒童提供緊急、挽救生命的治療和照顧，讓皇后區的家庭無需花更多時間、更長的路程到其他醫院；兩個手術室擴建後，醫院將能夠在此手術室進行範圍更廣的外科手術，同時減少患者的外科手術總體等待時間。