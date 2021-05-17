餐館限令將解除 中餐業研討轉型

紐約餐館營業限制即將解除，中餐館業者研討轉型與振興之路。（記者黃伊奕╱攝影）

紐約疫情 不斷好轉，州府取消了對餐館和酒吧經營時間的禁令，19日還將全面取消餐館堂吃容量限制，但不少業主反應，隨著一年多來疫情的衝擊，餐飲行業的復興需要長期恢復期，也需要轉換經營模式，重新思考振興道路。

美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊16日在其經營的布碌崙(布魯克林)金皇廷大酒樓推出新菜試餐聯歡會，宴請社區各界民眾，並一起探討疫情下餐館業振興之路。

陳善莊表示，疫情衝擊下，酒樓損失已達百萬元；雖然如今政府將全面解除對餐飲業的限制，但過去一年民眾的消費習慣都已經發生變化，不少人家庭收入也受到影響。

根據政府公布的4月居民消費價格指數(CPI)顯示，同比上漲了4.2%，這讓原本就已經飽受重創的中餐業備受壓力，陳善莊說，「大部分中餐館 都沒有加價，但物價卻在不斷上漲，餐飲業主也必須在菜餚精細上下苦工，從新尋找一條振興道路」。

對此，陳善莊表示，接下來在自己餐館裡推出了各種新的菜品，包括川菜、湘菜，進一步迎合民眾多變口味，也會重金打造室外用餐區域，吸引更多族裔前來。

連鎖火鍋店99號餐廳業主林里舉則認為，接下來中餐館的轉型或會更偏向外賣或半成品菜品，儘管政府解除了堂食禁令，但民眾的消費習慣在疫情期間改變，堂食比重有很大下降；此外，餐館如今仍面臨招工難、通貨膨脹、物價上漲等多方面的問題，需要各界攜手並肩，出謀畫策，才能真正走出困境。

他也說，作為業主，也希望社區民眾仍要做好防疫工作，以免疫情反彈而功虧一簣。