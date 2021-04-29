疫情煩 每25人就有1人嚴重精神疾病 市府推25個新移動救助組

市府新增25個移動救助組服務精神疾病人士，尤其是遊民；圖為法拉盛羅斯福大道與緬街交口處的遊民。(記者曹健╱攝影)

新冠疫情 讓紐約客的心理健康問題進一步惡化，如今全市每25人中，就有一人有嚴重精神疾病；市府28日宣布新項目，將成立25個新的移動救助組，為遭受精神疾病困擾者提供及時救助，尤其是遊民群體。

負責紐約市 心理健康項目「茁壯紐約」(ThriveNYC)的白思豪 夫人麥克蕾(Chirlane McCray)表示，紐約市民中遭受心理健康問題及精神疾病困擾的人原本就不少，而持續已超過一年的疫情，更讓情況惡化；根據數據，如今25名市民中，就有一人有嚴重精神疾病，不僅讓他們個人生活、學業或工作帶來嚴重影響，對他們的家人、朋友乃至身邊人都會造成嚴重困擾。

紐約市疫情以來治安惡化，但有不少攻擊乃至殺人的惡行案件中，嫌犯有嚴重精神疾病，特別是多起遊民地鐵傷人案及街頭隨機攻擊案件。

最近的26日法拉盛華人藥房入竊案中，一名正在辦案的警探光天化日之下，突然遭一名非洲裔男子持棍打頭受傷，而嫌犯被捕移交法庭後，便被發現有精神問題，辯護律師提出先做精神評估；而27日落網的無端暴打拾荒華男至重傷的嫌犯波維爾(Jarrod Powell)，其長期住在屬「曼哈頓精神病中心」(Manhattan Psychiatric Center)管轄的遊民收容所內。

根據市府新計畫，將新增25個移動救助組，以服務救助被發現有精神疾病的遊民或被捕的嫌犯為主；救助組成員將包括社工、護士及精神科醫生；這25個新移動救助組將從8月起開始工作。

此外，市府也投入增設為有嚴重精神疾病患者提供社交聯絡與資源救助的會所(Clubhouse)；目前全市此類會所能容納3000名會員，市府將在今年底擴充到3750名會員。

白思豪說，紐約市從疫情中重建，不會落下任何一人；疫情讓心理健康成為迫切問題，市府將繼續更多投入來處理此問題，讓紐約能全面、真正地復甦。