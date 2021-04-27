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加州人口增長放緩 失1國會席次 但仍是人口最大州

紐約州參眾議會將提案 要求公校提供亞美史課程

記者朱蕾／紐約報導
州參眾議會將提案要求公校提供亞美歷史課程；圖為青少年手舉標語，參加反仇恨亞裔集會。(記者朱蕾／攝影)
州參眾議會將提案要求公校提供亞美歷史課程；圖為青少年手舉標語，參加反仇恨亞裔集會。(記者朱蕾／攝影)

在紐約以及全國針對亞裔的仇恨和歧視激增之際，劉醇逸、史塔文斯基(Toby Stavisky)等六位紐約州參議員共同提案，要求全州公立中、小學就亞裔美國人的歷史和影響提供課程。

該提案旨在通過指導州教育理事會(Board of Regents)制定課程，學習亞裔在整個美國歷史上的貢獻、奮鬥和成就，從而提高對亞裔的認識；提案還要求州教育廳廳長為制定亞裔美國人歷史和公民影響的課程，提供技術支持及適當的課程材料；州眾議員牛毓琳和金兌錫(Ron Kim)將於本周在州眾議會提案。

提案議員表示，「紐約州公校的課程缺乏亞裔美國人對我們州和整個國家的歷史和文化的影響，以及他們在美國所面臨的歧視有關的內容；缺乏對在美亞裔的了解和理解，導致最近針對亞裔的暴力和仇恨犯罪增加，特別是在新冠疫情後；這項立法將確保向全州的公校學生講授亞裔美國人的歷史貢獻，將促進對亞裔的尊重和理解，並使亞裔學生將自己視為紐約州和國家的歷史和文化的重要組成部分。」

劉醇逸表示，「在反亞裔仇恨、攻擊、甚至殺害的衝擊下，這項立法是必要的，以改變亞裔長久以來為了真正獲得平等機會、平等待遇和平等保護而隱身的狀況；只有這樣，亞裔美國人才能長期享有安全保障」。

曾是高中社會研究課老師的史塔文斯基表示，「亞裔是美國歷史一部分的重要性這一點，已經被忽略太長時間；亞裔社區的重大影響應在我們的學校中教授；現在是時候創建一個更全面、更具包容性的課程，更好的代表幫助建設這個國家並推動我們社會向前發展的每個人」。

亞裔 美國 紐約州

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