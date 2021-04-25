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槓上黨部 民主黨20選區5市議員參選人組聯盟

記者牟蘭／紐約報導
陳海靈(左起)、王能、朴容範、米藍達、尹導與崔容準，宣布成立市議會第20選區「民主黨參選人聯盟」。(記者牟蘭／攝影)
陳海靈(左起)、王能、朴容範、米藍達、尹導與崔容準，宣布成立市議會第20選區「民主黨參選人聯盟」。(記者牟蘭／攝影)

第20選區市議員五位參選人24日宣布舉辦成立「民主黨參選人聯盟」(Democratic Coalition)，批評「皇后區民主黨機器」操縱背書名單，違反排序複選投票(Rank Choice Voting)意義；皇后區民主黨部背書的黃敏儀(Sandra Ung)競選團隊回應稱，黃敏儀不願參與政治遊戲，更希望花時間傾聽民意。

市議員參選人米藍達(Anthony Miranda)、王能、尹導、陳海靈與崔容準(John Choe)以及社區人士朴容範(Terece Park)，於24日在法拉盛宣布成立市議會第20選區「民主黨參選人聯盟」，由朴容範任顧問，米蘭達任主席。

朴容範表示，皇后區民主黨部(Queens County Democratic Party)違反了排序複選投票初衷，通過只背書黨部選擇的市議員參選人，以減少其他參選人的競爭力，「我認為這種偏向性的政治模式違反了排序複選投票的意義，對其他參選人並不公平」。

尹導表示，他曾在3月多次聯繫皇后區民主黨部主席米克斯(Gregory Meeks)，但至今未得到對方的回應；他說，「民主黨參選人聯盟」旨在維護選舉公正，並稱社區需要一位代表民意的市議員，而非代表黨部的利益。

米藍達表示，「民主黨參選人聯盟」的成立旨在代表法拉盛多元文化的社區，反對「皇后區民主黨機器」帶有「偏見」的參與選舉，他呼籲當地民眾利用排序複選投票，選出五位代表他們聲音的市議員參選人。

對於當天的集會，黃敏儀競選團隊發言人吳曉彤(Veronica Ng)表示，黃敏儀不想捲入政治遊戲，更希望討論政策議題；她說，這場集會舉辦的同一時刻，黃敏儀正與國會眾議員孟昭文向當地民眾發放防疫物資，「黃敏儀當時正在傾聽民意，與社區分享法拉盛的願景」。

吳曉彤說，法拉盛受到疫情的重創，小商家苦苦支撐經營，食物銀行外仍有民眾大排長龍，當地亟需黃敏儀這樣的領導者，幫助社區脫離困境；她重申黃敏儀是該選區唯一參選的律師，具備市府、州府與聯邦政府工作經驗，深信她是「第20選區市議員的最佳人選。」

背書黃敏儀的現任第20選區市議員顧雅明表示，他支持黃敏儀，只代表個人意見，與皇后區民主黨黨部無關。

民主黨初選定於6月22日舉辦，將採取「排序複選制投票」方式，選民可依據對參選人支持度，依次列出五人，這種投票方式旨在增加投票率，打破參選人只關注部分選區的弊端。

黃敏儀(右)競選團隊發言人吳曉彤表示，黃敏儀不想捲入政治遊戲，在這場集會召開同一...
黃敏儀(右)競選團隊發言人吳曉彤表示，黃敏儀不想捲入政治遊戲，在這場集會召開同一時刻，她正在街頭傾聽民意。(黃敏儀競選團隊提供)

民主黨 投票 皇后區

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