華裔藝術家顧亦夔 紐約首次個展「大聲說出安靜的部分」

顧亦夔紐約首次個展「大聲說出的安靜」。(記者張晨╱攝影)

新冠疫情 爆發一年多，對紐約的藝術行業衝擊巨大，曼哈頓456藝廊23日迎來疫情一年後的首個面對面展覽，華裔藝術家顧亦夔的「大聲說出的安靜」(Saying The Quiet Parts Out Loud)，以自己和妻子為主題，探究兩人這段中德移民 婚姻的特殊過程，以「黃色」為視角，通過政治、文化、家庭的意象，證實並且顛覆當代人的處境。

顧亦夔表示，本次展覽中的15件作品為他於2018至2021年間創作的「經典黃」(Classic Yellow)系列，靈感來自於有次在家和妻子一起烘焙，發現蛋糕粉包裝上寫著「經典黃(蛋糕)」與「經典白(蛋糕)」(Classic White)的字樣。

他說，這一系列的紙上混合媒介作品具有自傳性，以自己和妻子為主題，探究兩人這段中德移民婚姻的特殊過程；有來自於現實生活中的，也有來自於臆想中的，揭示真理和荒謬。

顧亦夔也是一個流行文化愛好者與球鞋迷，他將自創和現實元素相融合，探索秩序與混沌、真誠與諷刺，以及設計與偶然之間的空間。

許多作品在材料和美學上採取不同方式，有木炭素描，有炫目動感的抽象畫法，有隨手拾來的網路圖片，還有現成材料，例如歡樂麵包(Wonder Bread)牌的塑料袋；「我希望在一幅作品中結合不同材料的創作手段，反映當今世界的日益密切聯繫的多元性。」他說。

顧亦夔出生於江蘇省南通市，七歲與父母移民美國，在紐約州首府奧伯尼長大，他從長島大學、賓夕法尼亞美術學院獲取純藝術學士及碩士學位。

美華藝術協會由創辦人與執行長周龍章(Alan Chow)表示，美華藝術協會(CAAC)自1975年成立至今，旨在支持紐約市 華裔社群的文化與藝術傳承，進而推廣中華文化的表演藝術與視覺藝術，至今已有超過250位藝術家在此舉辦過個展或聯展。

「新冠疫情打亂了很多藝術家的腳步，希望由這個據有代表性的展覽開啟疫後的新篇章。」他表示，因依舊需遵守防疫規定，看展者需提前預約並戴好口罩，請登錄https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEvE2uAoUMXeRE8Vc3v2Paul0MZKUTPNqhnm8tabBNLtysDw/viewform查看詳情或預約。