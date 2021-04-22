華婦染疫壓力大精神失常 流落費城家人苦尋

紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）

紐約一名華裔婦女因感染新冠肺炎壓力過大，精神出現異常，原本告知家人計畫於17日從費城 返回布碌崙 (布魯克林 )住宅卻失聯，家人苦苦尋找多日仍不知下落。

居住在布魯克林7大道交50街附近的華婦陳月英，今年61歲，其侄子表示她前不久在費城打工時不幸感染新冠肺炎，因太過擔憂，開始出現精神異常。

16日晚8時左右，家人和身在費城的陳月英電話聯絡，她表示計畫第二天坐長途巴士返回布碌崙，但之後家人不僅沒能接到她，也失去聯繫。

家人苦苦尋找多日無果，突然在微信群裡發現有名路人拍下了陳月英的視頻，視頻裡陳月英仍在費城，當時一個人坐在一棵大樹旁，狀態不佳；拍攝視頻的好心人稱「我在布碌崙看過她，她手機停機了，精神好像有些不正常，指背後一個白色的房子是她兒子的家，但這個房屋的屋主是一個白人，把她趕了出來。」

陳月英的侄子和兒子在看到視頻後，連夜趕去費城，但仍未找到她，也無法聯繫上拍攝視頻的人；他們說，「視頻裡陳月英看上去明顯體力不支，也不知道這幾天有沒有吃東西，我們非常著急。」

陳月英家人現在求助廣大民眾，如果有得知其下落者，請立即與他們聯繫，電話(646)441-0366或(425)773-3636。