我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3186萬 26.4%民眾完成接種

金山東南華人區 新增疫苗接種點 訪谷區民可多利用

華婦染疫壓力大精神失常 流落費城家人苦尋

記者黃伊奕╱紐約報導
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）
紐約華婦陳月英染疫後壓力大、精神失常，失聯多日，被人拍下視頻放上網。（視頻截圖）

紐約一名華裔婦女因感染新冠肺炎壓力過大，精神出現異常，原本告知家人計畫於17日從費城返回布碌崙(布魯克林)住宅卻失聯，家人苦苦尋找多日仍不知下落。

居住在布魯克林7大道交50街附近的華婦陳月英，今年61歲，其侄子表示她前不久在費城打工時不幸感染新冠肺炎，因太過擔憂，開始出現精神異常。

16日晚8時左右，家人和身在費城的陳月英電話聯絡，她表示計畫第二天坐長途巴士返回布碌崙，但之後家人不僅沒能接到她，也失去聯繫。

家人苦苦尋找多日無果，突然在微信群裡發現有名路人拍下了陳月英的視頻，視頻裡陳月英仍在費城，當時一個人坐在一棵大樹旁，狀態不佳；拍攝視頻的好心人稱「我在布碌崙看過她，她手機停機了，精神好像有些不正常，指背後一個白色的房子是她兒子的家，但這個房屋的屋主是一個白人，把她趕了出來。」

陳月英的侄子和兒子在看到視頻後，連夜趕去費城，但仍未找到她，也無法聯繫上拍攝視頻的人；他們說，「視頻裡陳月英看上去明顯體力不支，也不知道這幾天有沒有吃東西，我們非常著急。」

陳月英家人現在求助廣大民眾，如果有得知其下落者，請立即與他們聯繫，電話(646)441-0366或(425)773-3636。

費城 布碌崙 布魯克林

上一則

梁文華律師專業地產交易 保障客戶利益

下一則

州眾議員金兌錫 表態力挺楊愛倫、崔榮準參選第20選區市議員

延伸閱讀

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

紐約華婦染疫壓力大精神失常 外州失聯 家人苦尋

用中文聊天被搧耳光 女嫌落網遭控仇恨犯罪

用中文聊天被搧耳光 女嫌落網遭控仇恨犯罪
紐約市3大公共圖書館 下月開放入館閱覽

紐約市3大公共圖書館 下月開放入館閱覽
參選布碌崙區長 文雅麗訪62分局

參選布碌崙區長 文雅麗訪62分局
長者打疫苗不便 亟需社區接種點

長者打疫苗不便 亟需社區接種點

熱門新聞

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

2021-04-19 02:28

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

2021-04-19 00:05
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
紐約市將於21日出現強烈雷暴天氣。(記者顏嘉瑩/攝影)

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

2021-04-21 08:45
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

狂風豪雨…超強雷暴今襲紐約

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局
25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智

25年追蹤8000人 研究：50歲睡不飽 70歲後更易失智
比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒

比利時駐韓大使夫人甩人巴掌 中國身分又惹眾怒
美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜

美「別去旅行」名單再增116國 加拿大上榜