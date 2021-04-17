如何應對仇恨犯罪 紐約市人權局專家支招

面對仇恨犯罪，無論是當事人還是目擊者，確保自身安全永遠是第一。(記者朱蕾／攝影)

針對反亞裔 的仇恨和歧視 激增，皇后區公共圖書館聯合紐約市人權局(Human Rights Commission)舉辦「面臨歧視自助、助人」(Bystander Intervention Training)線上講座；市人權局華裔專員馮郁雯表示，面對仇恨犯罪，無論是當事人還是目擊者，確保自身安全永遠第一，採取的行動以能夠緩解當時的狀況為出發點。

馮郁雯表示，民眾應提前做好準備，以便一旦意外發生，能夠正確應對；她建議居民在每天外出幾乎固定的路線上，尋找哪裡有安全攝像頭、途經店鋪的營業時間、室內人數等；在發生狀況時，就往這些地方跑，能夠在逃離的同時，有攝像頭錄下犯罪分子，因為通常人在面臨危險時，顧不上拿出手機 拍攝；當犯罪分子看到攝像頭或人較多時，很可能減緩甚至停止侵犯。

馮郁雯表示，面對仇恨犯罪，當事人或目擊者若介入，自身安全最重要；口頭介入時直接指出對方不當的行為，並要求行為停止，盡量用「我」或「我們」作為主語，因為用「你」可能會讓對方更生氣；使用電子設備記錄事件時，盡量不要引起犯罪分子的注意，或者號召周圍所有目擊者一起拿出手機拍攝。

她還提醒民眾，若沒有當事人同意，不要把沒有處理的視頻或照片直接發布到社交媒體上，以免讓受害人遭受二次傷害，把受害人的臉打馬賽克再發布。

馮郁雯還表示，若侵犯者看起來行為能力不受控制時，例如精神異常，此時最好冷處理，不要和侵犯者說話，而是快步走開；「離開時從侵犯者的視線前面的旁邊經過，不要從後面經過，否則對方會以為你要偷襲；也不要從對方正面經過，否則對方可能會以為你想要挑釁他。」

馮郁雯希望華人每當在媒體上看到仇恨亞裔事件後，設想自己若是當事人或目擊者應該怎麼做，並記錄下來，多次練習，這樣日後一旦遭遇類似事件，就能夠及時的正確應對。