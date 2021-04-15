父子「疫」起扛 醫學院華生讓老餐廳煥然一新

鍾連孝和父親鍾鎮藩。(記者張晨／攝影)

「一想到爸爸擔心失去經營的餐廳而苦惱，我就心疼。」鍾連孝自稱是「典型的華裔好學生」，從史岱文森高中(Stuyvesant HS.)到紐約大學 生物系，如今23歲的他在西奈山伊坎醫學院(Icahn School of Medicine at Mt.Sinai)實驗室擔任研究員；疫情 期間他幫助在曼哈頓華埠 經營餐廳的父親申請救濟金、更換菜單，「總要有年輕人回到老社區接手父輩白手起家的事業，相信未來十年會有更多新血湧入。」

鍾連孝的父親鍾鎮藩1980年移民來美，1995年買下位於巴士打街(Baxter St.)的「Pasteur Grill and Noodles」越南餐廳，一直經營至今。

「每個成功的亞裔餐廳中，都有幾個孩子在一旁寫作業。」鍾連孝打趣道，在餐廳的一角有一張一號桌，食客來來往往，但他放學後總是坐在那裡寫作業。

鍾連孝和所有的亞裔孩子一樣，父母把教育尊為頭等大事，「特殊高中補習班、大學高昂的學費，父母事無大小親力親為、夜以繼日地經營這間小店，就是為了能讓我得到最好的教育。」他說。

新冠疫情爆發後，華埠彷彿一夜之間陷入黑暗，有餐館被迫關閉，防疫限制也使人潮不再；鍾連孝表示，他看到父母因為生意慘淡而愁眉不展時，才明白這些年自己在學業、事業上一直奮力向前奔跑，卻從未停下腳步回看來路，「因為疫情才讓我體會到，就像華埠，是我出發的地方，也是我出發的理由。」

自那以後，鍾連孝開始騰出時間幫餐廳申請救濟金，修改菜單類目，整理網站和外賣平台，甚至開設社群媒體帳號，使這家老餐廳展露了千禧一代的新面目。

「我最不想看到是脫節，老一輩人越洋移民，白手起家經營餐廳供養我們這一代；等到我們翅膀硬了，都飛進了『主流社會』，他們卻因到了退休年紀而不得不關閉餐廳。」鍾連孝說，小餐廳不但是華埠的支柱，更是紐約的支柱，「人要懂得感恩和回饋。」

鍾連孝表示，相信在未來十年會有更多年輕人回到華埠，刷新並改變人們對老華埠的刻板印象；他現在每天在學校和餐館之間穿梭，當父親依舊像小時候對他說，「不要擔心餐廳，要好好學習」時，他會「不自在的」摟一下爸爸肩膀，告訴他「你放心吧」。

他說，「做醫生還是接手餐廳？也許未來某一天，我一定要做出這道單選題；但如今我告訴自己，趁著年輕，我可以用熱情使二者兼顧。」