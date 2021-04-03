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兩社團慷慨解囊 助鄭勇、劉用發

記者顏嘉瑩／紐約報導
長樂南鄉聯合總會共籌得2萬多元善款，分別捐贈給鄭勇、劉用發，以及罹患腦瘤導致雙目失明的李夢玲。(主辦方提供)
長樂南鄉聯合總會共籌得2萬多元善款，分別捐贈給鄭勇、劉用發，以及罹患腦瘤導致雙目失明的李夢玲。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)8大道劫案中救人犧牲的華男鄭勇，母親和外婆於日前從中國抵美，美國福建會館日前將籌得的3萬2500元善款，其中2萬4500元交給鄭勇母親，另外8000元則捐給因救人受傷的劉用發，由妹妹代收。

福建會館負責人潘木永表示，案件發生後，該會館就開始向鄉親籌款，共籌得3萬2500元，等鄭勇親屬來美後，再轉給家屬。

他表示，對鄭勇遇難感到痛心，也同情家屬的困境，希望藉由善款慰問家屬，協助度過難關；潘木永也反對歧視並譴責暴力。

劉用發的妹妹則說，目前劉用發雖恢復狀況良好，但自事情發生後經常做惡夢，目前已經在看心理醫生治療。

美國長樂南鄉聯合總會日前在曼哈頓華埠，為布碌崙8大道搶案中身亡的鄭勇、受傷的劉用發，以及罹患腦瘤導致雙目失明的李夢玲舉行募捐活動，共籌得2萬多元善款，協助他們度過難關。

長樂南鄉聯合總會主席劉愛華表示，該會籌得1萬5000元交由鄭勇的家人，受傷的劉用發則獲捐1500元；另外他近日到布碌崙探視因患腦瘤做手術，導致雙眼失明、生活陷入困難的李夢玲，捐出3000元生活費。

劉愛華說，鄉親的樂善好施行動幫助了這些家庭，體現中華民族「一方有難、八方支援」的美德。

福建會館籌得3萬2500元善款，交給鄭勇母親及受傷的劉用發。(記者顏嘉瑩／攝影)
福建會館籌得3萬2500元善款，交給鄭勇母親及受傷的劉用發。(記者顏嘉瑩／攝影)

布碌崙 美國 8大道

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