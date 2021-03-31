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「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

孟昭文：亞裔被無視 甚至不被當人看

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文說，「亞裔不僅被無視，甚至不被當人看」。(PIX11視頻截圖)
孟昭文說，「亞裔不僅被無視，甚至不被當人看」。(PIX11視頻截圖)

針對亞裔近期頻遭攻擊，國會眾議員孟昭文30日在接受電視台採訪時憤怒表示，「現在，亞裔不僅被無視，甚至不被當人看」。

孟昭文30日早上接受PIX11電視台採訪，談到一名65歲亞裔女性在曼哈頓中城遭攻擊案件時表示，中城的攻擊案帶來雙重震驚，是完全慘無人道的，男子把受害女子打倒在地後，仍對她拳打腳踢；而旁邊樓宇的保安看到發生的一切，卻沒有採取任何行動，反而關上該樓宇的大門。

「在美亞裔有點習慣被無視，」孟昭文說，「而現在亞裔不僅被無視，很多人感覺我們甚至不被當人看。你怎麼能這樣對待一個人？」

孟昭文表示，「此問題不會一夜之間得到解決，我們擺脫了長達數年之久的確實有害的言論，其中許多來自前總統川普，他反覆說『中國病毒』、『功夫病毒』，給了一些本來可能已經有種族歧視或正在為新冠疫情尋找替罪羊的民眾膽量。」

孟昭文表示，亞裔社區需要更多的資源，特別是預防措施；此外，對於仇恨犯罪等類似事件，全國目前沒有一致的處理方式，她提出了一項仇恨犯罪法案，該法案尋求統一、簡化的程序，將要求專職人員研究案件並分析數據，提供更多資源和指導，以使民眾在遇到這些事件時更容易報告。

孟昭文30日還讚揚總統拜登宣布了新的行動，以幫助打擊反亞裔仇恨和暴力，這些新措施包括：重建「白宮亞太裔行動計畫」(White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders)，提供4950萬元幫助家暴和性攻擊的亞裔倖存者，成立「新冠公平工作組小組委員會之健康不平等和仇外心理的結構性驅動因素」(COVID-19 Equity Task Force Subcommittee on Structural Drivers of Health Inequity and Xenophobia)，建立一項司法部跨機構倡議以解決反亞裔暴力問題，啟動新的聯邦資助資源以探討和慶祝在美亞裔的歷史和貢獻，並資助以預防和解決針對亞裔的偏見和仇外心理的關鍵研究。

孟昭文表示，發生在中城的攻擊亞裔女子案慘無人道。(PIX11視頻截圖)
孟昭文表示，發生在中城的攻擊亞裔女子案慘無人道。(PIX11視頻截圖)

亞裔 孟昭文 仇恨犯罪

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