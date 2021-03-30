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單株抗體治療可救命 紐約市衛生局籲新冠患者主動詢問

記者黃伊奕／紐約報導
紐約市衛生局提醒不幸感染新冠肺炎患者主動詢問單株抗體治療方法。（本報檔案照）
紐約市衛生局提醒不幸感染新冠肺炎患者主動詢問單株抗體治療方法。（本報檔案照）

紐約市衛生局30日呼籲感染新冠肺炎患者主動聯繫自己家庭醫生詢問是否可接受單株抗體( Monoclonal Antibody)治療，指出該治療現在在全市11所醫院均有提供，患者出現症狀前十天接受治療將可大大減輕症狀和死亡風險。

市衛生局指出，聯邦緊急授權的單株抗體治療新冠肺炎患者過去表現一直良好，尤其是大大降低了患者住院和死亡風險，但該治療需要在患者出現症狀一開始進行，並且越早進行效果越好，一旦患者新冠肺炎檢測為陽性並在症狀發作後十天內可盡快進行治療。

衛生局局長喬克西(Dave Chokshi)說「我們希望所有紐約人和醫療人員都能知道這一重要，並可挽救生命的治療方法。」

據介紹單株抗體治療作用類似於免疫系統產生的抗體，並在免疫系統開始產生抗體抵抗新冠肺炎病毒時提供更多的幫助，治療方式也十分簡單，為約16分鐘到60分鐘的靜脈輸液；但接受過該治療方式的患者需要等待三個月之後才能接種疫苗，並且該治療可能對某些特定的變異病毒無效。

凡是體指(BMI)為35或更高肥胖患者、慢性腎病、1型或2型糖尿病、免疫抑制疾病、目前正在接受免疫抑制治療、65歲以上，55歲至64歲患有心血管疾病、高血壓、慢性阻塞性肺疾病或其他慢性呼吸道疾病的成年患者均可接受單株抗體治療；對於患有肥胖症、心臟病、細胞性貧血症、神經發育障礙、接受過氣管切開手術、胃造口術、正壓通氣、需要每日服藥哮喘以及其它慢性呼吸道疾病的12歲至17歲未成年患者，也可接受該抗體治療。

民眾如不幸感染新冠肺炎，請主動聯繫自己家庭醫生詢問是否符合接受單株抗體治療，或在上午9時至下午9時之間，撥打(212)269-4319(COVID19)，再按9號鍵，向紐約市公立醫院系統詢問相關治療方式。

新冠肺炎 紐約市 肥胖

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