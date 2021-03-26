促進多元文化 經文處贈皇后區圖書館華語教材

駐紐約台北經文處向皇后區公共圖書館捐贈五套共240冊「學華語向前走」教材；左起依次為伯倫、理查茲、沃科特與李光章。(記者牟蘭／攝影)

為促進各族裔了解中華文化，幫助更多華裔後代及外族裔學習中文，駐紐約 台北經濟文化辦事處日前向皇后區 公共圖書館 捐贈五套、共240冊「學華語向前走」教材；皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示感謝，期盼更多民眾藉此了解中華文化。

駐紐約台北經文處處長李光章字在表示，為推廣中華文化，幫助更多民眾了解並學習中文，經文處此次向皇后區公共圖書館捐贈五套共240冊「學華語向前走」教材，有需要的民眾可就近至皇后區公共圖書館分館查閱，「皇后區是全市文化最多元的地區，當地有眾多華裔與其他族裔的居民」。

李光章說，「學華語向前走」教材由中華民國僑務委員會邀請海外教學專家編纂，涵蓋民俗、美食與節慶等，讓民眾學習中文的同時，也增強對亞洲文化的了解；他補充，未來希望向美國提供志工教學並開展兩地的圖書館連線服務，交換網絡圖書資源，更好地推廣中文教學。

理查茲表示，圖書館匯集全世界不同的文化，讓一些囊中羞澀的民眾足不出戶就能了解各地的風俗；他說，皇后區有來自超過200多個國家的居民居住，公共圖書館為他們帶來精神食糧，他感謝台北經文處捐贈。

對於日益增加的仇恨犯罪，理查茲表示，大部分仇恨犯罪都來自無知，他期盼這些教材能讓更多人了解亞裔文化，用教育從根源消除仇恨亞裔的氛圍與犯罪。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)與皇后區公共圖書館首席館員及資深副總裁伯倫(Nick Buron)出席了在牙買加總館舉行的捐書儀式。