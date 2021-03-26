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每天巡邏10小時 PCF盼擴至5大區

記者朱蕾／紐約報導
繁榮社區基金會社區治安隊日前參加法拉盛圖書館前的反對仇恨亞裔犯罪集會。(記者朱蕾/攝影)
繁榮社區基金會社區治安隊日前參加法拉盛圖書館前的反對仇恨亞裔犯罪集會。(記者朱蕾/攝影)

繁榮社區基金會(Prosperous Community Foundation，簡稱PCF)社區治安隊目前已有超過100名志願者，他們的目標是每天至少十小時都能讓民眾在街頭看到巡邏隊員的身影，歡迎更多志願者加入，一起維護社區治安，及時阻止和預防在華人社區的仇恨犯罪及其他罪案。

PCF社安隊副會長王鵬25日表示，去年起新冠疫情引發的仇恨和歧視亞裔行為激增，便有了成立社安隊的計畫，但半年前疫情太嚴重，給組織隊伍帶來一定困難，「不過我們沒放棄，隨著今年開始接種疫苗、疫情好轉，該計畫正式提上日程」。

本月初，社安隊的代表到法拉盛109分局備案，巡邏制服25日已做好，下周109分局社區事務官黃凌欽將為巡邏隊員進行培訓。

王鵬說，該社安隊隸屬國際警察和退伍軍人基金會，隊員全部是志願者，還得到不少華人商家的支持，「籌備期間，華埠大興地產公司的張先生聯繫我們，說他來美幾十年，華人社區總是被欺負、遭歧視，組建巡邏隊非常有意義；張先生在華埠為我們準備了一間很大的辦公室，24日又郵寄來一張1000元支票；新萬里車行老闆免費為我們改裝巡邏車。」

王鵬還說，社安隊還沒打算募款，一方面前期花費不多，就由幾名管理層先支付，一些義工也自掏腰包；目前有兩輛巡邏車，是兩名副會長各拿出一部私家車改裝而成，車身有巡邏隊的標誌，且帶有警燈。

PCF社安隊目前的100多名義工是來自各行各業的華人，王鵬表示，仍需要大量義工，因為目標是每天安排至少十小時的巡邏，隊徽上的五顆星代表全市五區，最初起步是在法拉盛巡邏，希望最終發展到市內五個區，「關鍵是要有充足的人力，我們幾名管理層的個人工作時間比較靈活，都願意為巡邏隊投入大量時間。」

上周末緬街巡邏隊的隊員巡邏時，遭外族裔男子打落手機，王鵬表示，「身著制服的社安隊員有可能成為仇恨亞裔者有意攻擊的目標，因此巡邏隊要安排每組五至十人，隊員間可互相照應，保障隊員的安全」。

王鵬說，希望通過社安隊和其他巡邏隊的服務，提升華人社區的團結度，若能形成守望相助的環境，社區一定會更安定。

PCF社安隊歡迎21歲至60歲的民眾加入，有意者請致電(646)938-9986，或加微信號yelling250。

PCF社安隊的制服，25日製作完成。(王鵬提供)
PCF社安隊的制服，25日製作完成。(王鵬提供)
PCF社安隊的代表拜訪法拉盛轄區市警109分局。(取自109分局推特)
PCF社安隊的代表拜訪法拉盛轄區市警109分局。(取自109分局推特)
PCF社安隊的隊徽。(王鵬提供)
PCF社安隊的隊徽。(王鵬提供)

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