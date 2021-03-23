亞裔維權大聯盟4月4日辦反仇恨大遊行

亞裔維權大聯盟和美國亞裔社團聯合總會22日宣布將在4月4日舉行「停止仇恨犯罪、反對種族歧視、捍衛亞裔權益」大型示威集會與遊行。（亞裔維權大聯盟提供)

針對日前頻發的歧視、仇恨亞裔 案件，亞裔維權大聯盟和美國亞裔社團聯合總會22日宣布，將在4月4日舉行「停止仇恨犯罪、反對種族歧視 、捍衛亞裔權益」大型示威集會與遊行 ，呼籲各界民眾參加。

聯盟總召集人陳善莊表示，這場示威集會與遊行除了民選官員、社區團體、各族裔社區代表將參加外，還將有多名仇恨亞裔案件受害者到場，講述親身經歷。

亞總會常務會長姜書棟介紹，此次示威主要表達五大訴求，呼籲政府加強仇恨犯罪調查；禁止政客發表任何污名亞裔的言論；呼籲各級執法部門重視歧視、仇恨暴力案件、嚴懲仇恨犯罪份子；呼籲執法部門為亞裔社區受害者提供更多語言幫助、政府與社區進一步合作制定更多社區保護策略、加強反仇恨亞裔犯罪宣傳與教育；為亞裔非營利組織提供更多政府資源與資金，預防犯罪與教育。

當日遊行將從下午1時從曼哈頓下城市政廳公園開始，步行經過布碌崙大橋抵達布碌崙的Cadman Plaza，並在該處舉行集會，目前已有約200個各族裔團體報名參加，也歡迎更多團體和個人加入，「我們是亞裔，但絕不做啞裔」。

州眾議員寇頓(William Cotton)、市議員崔馬克(Mark Treyger)、鄭思祺、陳學端、張富印、陳昭銀、魏清、陳書聖、李再雲、吳洪光、吳星、梁鴻生、鄧學源等人出席了當日記者會。