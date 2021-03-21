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紐約逐漸復甦 時報廣場湧人潮 酒店入住率增

記者金春香╱紐約報導
紐約逐漸復甦，造訪時報廣場人數顯著增加。（記者金春香╱攝影）
紐約逐漸復甦，造訪時報廣場人數顯著增加。（記者金春香╱攝影）

紐約終於迎來遊客數量回升；時報廣場聯盟(Times Square Alliance)最新數據顯示，近日來每天有11萬5000人穿過時報廣場，該數字比去年9月增加15%。

時報廣場聯盟代理主席Tom Harris表示，去年4月疫情最嚴重時，時報廣場每日穿梭行人數跌至3萬5000人；去年9月以來，平均每天能有近10萬人穿行。

他說，近日很明顯感受到更多行人湧入時報廣場；隨著天氣變暖、更多人接種疫苗、以及旅行政策的放鬆，有約15%的增幅，每天廣場迎接約11萬5000人；不過仍比疫情前每日36萬5000名訪客的數字相差甚遠。

除了旅遊景點訪客增加，紐約市的酒店入住率也顯著增長；根據酒店數據追踪公司STR數據，在3月7日至13日一周，酒店入住率達到47%，是去年6月至今的最高數字；與今年1月的38%相比，也有明顯增加，本月13日當晚，該數字達到61.5%；不過與2019年同時期的87%入住率相比，差距仍較大。

根據紐約市旅遊局(NYC & Company)數據，2019年紐約迎來6660萬名遊客，是經濟的主要驅動力之一；但去年該數字跌至2230萬人，預計今年能增至3640萬人。

蘋果公司記載人們運動的軟件數字也顯示，日前人們出行活動數字有所增加，雖然仍比疫情前低35%，但已經比去年同期數字有所提升；去年人們出行活動數字比疫情前低80%。

不過大都會運輸署(MTA)的數據顯示，日前乘坐公共交通工具的人數沒有出現顯著增加，仍比疫情前數字低60%。

隨著4月1日開始，來紐約的外州遊客不需要再進行兩周隔離，以及餐廳堂食客容量已經從35%增至50%，預計紐約旅遊業相關產業定會持續迎來復甦。

紐約市 疫情 時報廣場

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