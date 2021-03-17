皇后區可樂娜接種率紐約市最低 議員籲增注射站

克魯茲呼籲市府增加可樂娜疫苗接種點，改善當地疫苗分配不均的現狀。(克魯茲辦公室提供)

去年疫情 高峰期，一度淪為疫情震央的可樂娜，部分地區疫苗 接種率為全市最低，只有13.6%的民眾接種一針新冠疫苗，遠低於皇后區 微風點(Breezy Point)63%的首針疫苗接種率；對此，民選官員呼籲市府增加當地疫苗接種點，改善當地疫苗分配不均的現狀。

根據市府16日信息，郵遞區號為11368的可樂娜地區目前全市接種率最低，只有13.6%的民眾接種第一針疫苗，5%的民眾接種兩針疫苗；數據顯示，當地首針疫苗接種率遠低於同一區洛克威(Rockaway)的微風點63%的首針疫苗接種率。

選區包括可樂娜的眾議員克魯茲(Catalina Cruz)日前聯合皇后區區長理查茲(Donovan Richards)等名選官員，針對上述問題，要求市府增加可樂娜地區的新冠疫苗接種站。

克魯茲說，疫情爆發初期，可樂娜一度成為全市震央，社區一直尋求政府幫助；時隔一年後，社區還在向政府索求防疫資源，她批評市府資源分配不公，「這非常過分，我們一再放下尊嚴，再三乞求幫助」。

移民權益團體「造路紐約」的健康計畫主任特爾扎克(Becca Telzak)表示，目前疫苗分配不公，一些西皇后區的居民，因不諳英文與不熟悉電腦，甚至無法註冊預約疫苗。

理查茲表示，可樂娜的疫苗接種點不足，導致當地部分地區接種率過低，「數字說明一切，我們的社區需要更多疫苗接種點，才能更好的服務地區全體民眾」。

根據市府網站，11368郵遞區號約有8萬3000名居民，疫情期間有超過500人染疫不治，目前只設三個疫苗接種站；與曼哈頓郵遞區號10075相比，當地居民只有2萬人，但設有四個疫苗接種站。

對此，市衛生局表示，當局了解可樂娜居民受到疫情重創，承諾提供更多資源，市府已在位於郵遞區號11372的花旗球場(Citi Field)設立24小時大型疫苗接種站。

對此，克魯茲辦公室在聲明中表示，可樂娜許多長者行動不便，無法前往花旗球場接種疫苗，法拉盛許多長者也面臨相同困境，要求市府為當地增加疫苗注射站。