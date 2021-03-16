紀念大法官金斯柏卓越一生 布碌崙區政府大樓更名

白思豪(右四)、亞當斯(右一)、簡·金斯柏(右三)等人為布碌崙區政府大樓舉行更名揭牌儀式。（市長辦公室提供）

為紀念來自布碌崙 (布魯克林)去年離世的最高法院大法官魯絲·貝德‧金斯柏 (Ruth Bader Ginsburg)，紐約市府日前決定將布碌崙區政府大樓(Brooklyn Municipal Building)以金斯柏命名，並在15日她的誕辰日，由市長白思豪 (Bill de Blasio)、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)等舉行了更名揭牌儀式，紀念金斯柏一生的卓絕貢獻。

白思豪在揭牌儀式上說，金斯柏出生在布碌崙，將布碌崙區政府大樓以她命名，是一個很好的機會，讓布碌崙居民知道，正是這樣一位從該社區走出的傑出女性改變了世界，這棟大樓將永遠鐫刻她的名字。

白思豪說，「金斯柏一生都在為正義與平等奮鬥，願她的記憶和這座建築能進一步激發紐約新一代人站起來，使我們的國家更美好。」

布碌崙市政大樓更名為魯絲·貝德‧金斯柏。（市長辦公室提供）

金斯柏女兒簡·金斯柏(Jane Ginsburg)當日也被邀請前往參加了揭牌儀式；她說，「我母親是布碌崙的女兒，今天原本應是她88歲生日，布碌崙的學校、公共設施等伴隨了母親的成長，很榮幸能在這個特別的日子見證當地建築以母親命名。」

布碌崙區政府大樓建設於1924年，位於布碌崙市中心的Joralemon街210号，新安裝的金斯柏命名的牌匾設立在大樓正門兩個承重柱上，區長亞當斯(Eric Adams)2018年就曾提出更名建議；此外，布碌崙下城的City Point商場也增設了一座金斯柏銅像，州長葛謨也已指派一名總監負責在布碌崙大橋公園(Brooklyn Bridge Park)內建造一座金斯柏雕塑。