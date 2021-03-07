班森賀建遊民所 華人站出來齊聲向市府抗議

華人臉孔高舉標牌「反對在該街道建遊民所」。(記者顏潔恩╱攝影)

市府計畫在華人 聚居的布碌崙(布魯克林)班森賀新建遊民收容所，當地將近百名居民6日聚集在該地址前抗議，華人也現身講話，多番強調設在鬧區內將對生活造成不便；參與示威的華人分享自身經歷，曾遭到醉酒的遊民按門鈴搗亂，其他住客都感到驚恐，另外收容所設於學生經常使用的大道上，擔憂會引起他們的不安。

市府計畫在Bath大道2147號的空地上建立遊民收容所，預計收容150名男性遊民、並在2022年建成；建案曝光後，當地居民憂心會對社區和小孩安全帶來威脅，在社交媒體上建群，呼籲各族裔民眾都團結一致，向市府施壓到取消計畫為止。

6日當天的抗議活動吸引近百人出席，有不少華人臉孔，高舉標牌「反對在該街道建遊民所」；陳先生說，即使沒有收容所，當地已有很多遊民在街邊、地鐵站 內、還有尚未開門的老人中心 門口邊落腳，很多無所事事，拿著酒一邊喝一邊瞎逛。

他指出，一次醉酒的遊民來到家門口，狂按門鈴打擾到同住的住戶，嚇得馬上報警，不希望類似事件持續發生；「我們也明白遊民需要一個家，但市府得考慮位置的合理性」；他建議往南的海濱公園大道(Shore Parkway)處有大批空地，比起鬧區更適合建收容所，只要社區安全得到保證，居民也不會百般阻饒。

在當地居住25年的林先生說，孩子就讀附近學校，每次走路上下課都會途經遊民所旁的這條大道，很擔心孩子們會感到不安，或是被騷擾；他指出，若市府建造的是家庭收容所，社區肯定會接受，但150名男性遊民中，很可能有癮君子、嗜酒的人，就怕再多的社工和警員監管，也難以保證他們不會惹事。

民眾伍先生也認為，市府應尋找更適合的地點，而不是拿社區安全開刀；希望其他民眾也積極在社交媒體上通知更多人，電郵或打電話給市府施壓，讓社區的聲音受到尊重。