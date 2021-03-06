長島懷孕華女染疫去世 留5稚齡兒女

古家靈因染疫流產並不幸離世，她的丈夫與五個孩子為她舉辦線上追思會。(取自追思網頁)

今年42歲的古家靈(Jane Yeh)去年懷第六胎時，還獲得哈佛大學碩士學位，原本雙喜臨門，不料今年1月不幸染疫，病情在三天內迅速惡化，腹中五個月的胎兒因此流產，上月20日她因器官衰竭，不幸離世；她的丈夫與五個未成年子女日前為她舉辦線上追思會，追憶她生前點滴往事。

在美國 出生長大的華裔二代古家靈，青年時期遇見成長經歷相似的葉傑克(Jackson Yeh，音譯)，兩人結婚後育有五個孩子；她婚後在家照顧孩子，並經營寵物食品小生意，去年疫情爆發，舉家搬到長島 生活，獲得哈佛碩士學位，並懷上第六胎。

根據古家靈的追思網頁，她今年1月不幸染疫，同月16日病情惡化，因呼吸困難入院治療，三天內病情迅速惡化，19日進入加護病房(ICU)急救，並使用呼吸器維持生命，因病情危重，她腹中五個月胎兒也因此流產。

流產後古家靈暫時保住性命，但醫生表示她被兩種細菌感染，導致敗血性休克，血壓急速下降；在與新冠病毒抗爭一個月後，她最終未能戰勝病魔，2月20日器官衰竭，不幸離世。

葉傑克與五個未成年子女於4日為古家靈舉辦線上追思會；她的家人在線上追思會的網頁上寫道，他們不希望「任何前來參加古家靈葬禮的賓客因此染疫」，因此通過這一方式悼念死者。

古家靈兒女在線上追思會上追憶母親的點滴，她的兒子說，母親是一個美好的人，教會他成為一個更好的人；她的大女兒分享與母親在曼哈頓華埠 推廣小狗食物的場景，她說至今仍不能面對母親離世的事實。

葉傑克對未能在妻子生前給她更多關愛表示遺憾，呼籲其他男性記取他的教訓，珍惜眼前人。

古家靈的追思網頁上寫道，她不僅熱愛家庭，更對小狗投以關愛，家中養了12條狗；她的善良、單純與樂於助人，感染身邊每一個人；她的教友為她在gofundme上籌款，網址為https://www.gofundme.com/f/in-support-of-jackson-yeh-family。