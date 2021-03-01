8大道血案1死3傷 劫匪與賭檔股東疑經濟糾紛

布碌崙8大道社區日前發生一死三傷街頭慘劇。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)8大道日前發生賭檔劫案，導致一死三傷；有知情者透露，稱嫌犯與賭檔股東有財物糾紛，當日上門故意搶走其中一人財物，誰料惹多名路人見義勇為，釀成死傷慘劇；但也有人稱案發現場並非賭檔，不過是普通同鄉會，平日鄉親聚在一起打打麻將消遣。

根據警方消息，三名非洲裔男子26日晚間前往58街723號一個地下室賭檔，在搶走店內財物後離開，之後三名店內華裔男子追出；據居住在58街7大道附近的Lily指出，當晚間9時30分左右，聽到樓下一陣吵雜，「我聽到樓下傳來好幾聲『No、No、No』，便從窗戶望出去，看到三名華男 追著三名非洲裔男子朝著57街方向跑走。」

雙方跑到57街交7大道後，多名路人以為是街頭搶劫出手協助，雙方對峙期間劫匪拿刀一頓亂刺，導致見義勇為的華男鄭勇當場死亡，還有多人被刺傷送醫；而多名劫匪最後跳上一輛車牌為JLH9539的白色奔馳休旅 車逃離現場。

警方隨後很快逮捕了一名疑似涉案男子，正在進行審問，但未正式起訴，也繼續追捕其他嫌犯；警方指出，地下賭檔通常戒備森嚴，門口安裝有監控攝像頭，除非確認來訪者一般不會輕易放陌生人進入，但當日搶劫案劫匪順利進入室內，懷疑並非普通劫案，而是有內應。

社區對該賭檔劫案流言蜚語不斷，有民眾稱實際上該賭檔股東之一與劫匪之間存在金錢往來，暗中進行一些合作盜刷信用卡勾當，但過去因金錢產生糾紛；所以當日劫匪能夠順利進入室內，也只搶走室內一個人的錢。

但也有人指出，實際上案發現場並非賭檔，不過是普通同鄉會，平時開個一兩個麻將桌鄉親聚在一起打打麻將休閒，當日劫匪上門將所有室內人搜刮了一通，「搶了幾千元錢，所有人的手機，連啤酒都搶走」，最後受害者氣不過又決定出去追。

警方表示，更多內情還需進一步調查後公布。