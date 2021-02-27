紐約客談／8大道改單行道 別再搞閉門會議

市交通局計畫將布碌崙 (布魯克林)7、8大道 改建為單行道，多月來私下聯繫部分華人組織進行閉門會議，直到近來有參與者將消息洩露出去，大眾才驚覺市府有此大計畫，討論炸開了鍋。

社區居民對該計畫的立場，絕大部分還在觀望，畢竟還不知道計畫的細節，對提案最終會帶來什麼樣的影響，只能靠想像。

目前看來，開車人士支持單行道計畫，覺得8大道交通慘不忍睹，「改變就是改善」；反之，經商人士就極力反對，看到法拉盛緬街公車專用道計畫的前車之鑑，擔心生意會受到影響，主張「交通壅堵才代表這個地區經濟繁榮」，不確定改變會帶來什麼影響，就盡量啥都別動。

過去社區對當局計畫不滿的，通常是貿然提出計畫而且沒有諮詢足夠民眾的意見；然而這次情況不同，當局有邀請部分華社代表進行討論，只是為何要祕密進行？程序討論到哪裡、目前參與者的立場如何？甚且，誰參與其中、誰排除在外，更不得而知。

其實當局這個做法是一種政治手腕，了解人們對變化總是抱有疑慮，不管怎麼樣做，都沒有兩全其美的方法，不可能讓所有人都滿意；與其一開始拋出一枚震撼彈，引起社區齊力示威、抗議反對，倒不如先拉攏一些社區領袖，若能得到他們的「加持」，計畫自然可以更站得住腳。

一名參與者事後透露，當局對這件事本想保密到家，但隨著第一個人洩露消息後，社區炸鍋討論，當局仍得開誠布公，向社區充分說明計畫內容，並廣泛聽取民意，計畫才可能順利執行。

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