華埠建監獄案 紐約市府堅稱程序合理

州高等法院第一上訴庭法官對華埠城區監獄建案聽取口頭辯論。（視頻截圖）

州高等法院去年9月判決華埠 城區監獄 土地利用案無效，要求停止建案進程後，市府提出上訴；24日州高等法院第一上訴庭對該案聽取口頭辯論，市府代表律師強調市府部門進行了社區所要求的相關公聽會，程序合理。

「堅尼路以南鄰里聯盟」(Neighbors United Below Canal，簡稱NUBC)及其他五名原告，去年年初在州高等法院控告市府，指市府在華埠建監獄違反「紐約州 環境質量審查法」(SEQRA)和「統一土地使用審查程序」 (ULURP)，要求終止華埠的城區監獄建案；去年9月，州高等法院法官判決華埠城區監獄土地利用案無效，但市府隨即上訴。

市府代表律師Amy McCamphill在口頭辯論環節指出，市府對高等法院審理該案中提出的四個方面提出反駁，分別為監獄選址和建設範疇(scoping)從監獄替代方案，施工可能給周圍民眾帶來的環境影響，以及施工後周邊交通評估，原告方沒有提供任何實質性可推翻市府在這些方面提供了充分全面時間和考量的證據。

上訴法官Lizbeth Gonzalez對市府是否真正遵守選址和建設範疇程序正當性提出質疑；McCamphill表示，市府之所以將選址從中央街80號改為白街125號，是出於希望確保新監獄能夠支持現代化、人性化監獄的考量，現存的監獄舊址並不能滿足新監獄建設的種種標準。

原告代表律師Helen Mauch則表示，此案關鍵不在於是否存在改變選址所需的建設範疇公聽會，關鍵在於市府從未提供真正意義上吸納民意的相關公聽，市府以往舉辦的所謂「公聽會」只邀請一部分社區人士，無法全面代表真正民意。