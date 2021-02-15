賓州華青陳智博遭警槍殺案 華社要求公開調查

陳智博(右一)去年底被賓州州警槍殺。（陳智博家人及律師提供）

去年底賓州 華裔青年陳智博 (Christian Hall)遭到州警槍殺案，引發華人 社區關注；全美華裔反歧視大聯盟與賓州華人僑團聯盟9日召開記者會，希望引起外界對該案的關注，並網上連署要求將案子轉到賓州檢察長辦公室，進一步調查。

19歲的陳智博在去年底因受抑鬱情緒折磨，精神錯亂走在高速公路上，警方接報到場後，稱疑似陳智博持槍指向警察，遂開槍將其射殺；但日前陳智博家人向聯邦法院以民事侵權提告，代表律師克魯普(Ben Crump)表示，目擊者拍下的現場畫面，顯示陳智博當時舉起雙手投降，但仍被警方開槍擊斃。

該案目前引發社會關注，律師克魯普也在網路上發起連署，呼籲民眾參與，要求將案子轉由賓州檢察長徹查；根據網站，目前已獲得5萬5000多個民眾連署，目標數目則為10萬，網址為https://act.bencrump.com/a/christian-hall。

全美華裔反歧視大聯盟共同創辦人黃華清表示，華裔在美國移民有百年歷史，但從1982年的陳果仁(Vincent Chin)到最近的田納西州共和黨籍聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)在推特上的辱華事件，都顯示華人在美持續受到不平等待遇；他呼籲華人應該勇敢站出來發聲，為社區維權。

賓州華人僑團聯盟共同主席朱楓則說，在連署網站上的簽名人數愈多，就愈能代表華人社區對該案的重視，希望民眾都能上網參與連署，同時也可以跟各個社區所在的民選官員表達關切。

市議員顧雅明也參與當天的會議，要求賓州檢察長對該案展開調查，也呼籲其他賓州民選官員共同呼求，應對該事進行調查、要求真相；國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velazquez)、紐約州眾議員牛毓琳等辦公室代表等也參與線上會議。