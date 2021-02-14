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布碌崙華女 兩次輕信網路陌生人被騙超3萬元

記者顏潔恩╱紐約報導
新冠肺炎疫情下不少民眾遭遇經濟損失，極力尋找捷徑賺錢，卻給詐騙分子製造了機會，利用民眾的貪婪心理行騙。(本報檔案照)
新冠肺炎疫情下不少民眾遭遇經濟損失，極力尋找捷徑賺錢，卻給詐騙分子製造了機會，利用民眾的貪婪心理行騙。(本報檔案照)

新冠肺炎疫情下不少民眾遭遇經濟損失，極力尋找捷徑賺錢，卻給詐騙分子製造了機會，利用民眾的貪婪心理行騙；布碌崙(布魯克林)班森賀一名華女去年在網上結識一名陌生男子，以投資理財為由讓她匯款超過2萬元給對方，後來才發現上當，不料受害者數月後重蹈覆轍，匯款超過1萬元給虛假的網路貸款公司，損失慘重。

據市警62分局紀錄，雖然兩起詐騙案均發生在去年，但報住在20大道交74街的34歲華女於本月才到警局報案，希望警方能介入調查，幫助尋獲這些錢。

她指出，去年7月在臉書結識名為王凱(Kai Wang，姓名皆音譯)的男子，兩人接著用WhatsApp保持聯繫，後來該名男子建議她通過一個國際網站投資謀利；經過多次遊說，華女電匯2萬8700元給對方。

後來華女發現該網站是造假，想要找王凱議論時，對方已刪除臉書帳號，WhatsApp也將受害者拉黑。

華女卻未因此記取教訓，去年10月時，她在網上發現一個設立於烏克蘭的Dovha Vuta金融服務的貸款公司，她與員工取得聯繫，兩人期間也是用WhatsApp溝通；對方要求她先支付1萬910元才答應提供服務，華女照做後，對方從此失聯，至今沒有下文。

事隔數月華女才到警局報案，儘管所有文件已交給警方，所屬銀行也盡力配合調查，但至今沒有任何線索；警方此前曾呼籲，民眾在網路結識陌生人要再三警惕，任何涉及錢財的事宜，如果聽起來好得難以置信，很大程度就是詐騙。

警方呼籲案件知情者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)提供線索，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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