開放堂食 大酒樓喜 小餐廳憂

華人酒樓已準備就緒，在農曆新年開放堂吃迎客。(記者顏潔恩/攝影)

州長葛謨日前宣布紐約市 餐廳恢復堂食，客容量限制在25%，此話一出讓不少餐飲業者感到振奮，但其實，並不是所有同行都如此期待，酒樓業者和小型餐廳，根本就是兩樣情，因為他們在新冠肺炎疫情 下，遭遇的影響、生意的模式，都大不相同。

華人大酒樓和規模較小的中餐館 相比較，在疫情下損失更大的無疑是大型酒樓，將近一年的時間內，婚宴、社團宴會、節日聚會等派對暫停；就算疫情好轉，一時半會民眾的手頭也緊，要恢復常態恐怕需要更長時間。

而小型中餐館因疫關閉堂吃，甚至不要搭建木棚提供戶外用餐，只專心做外賣且做得風生水起的，比想像中多；他們說，顧客訂餐後到店裡取餐就走，無須支付額外小費，暖了胃又省了錢。

「天氣越不好，我店裡生意越好」，一名中餐業者說，本月初連下的那三場暴雪，店裡外賣大火，每天殘留的食材都不多；相比之下，遇到壞天氣，酒樓在停車場設立的戶外用餐區基本無人問津。

州長宣布恢復堂吃，較得益的當然是酒樓業者，畢竟場地足夠寬大，一時間可容納50幾個人，這時小餐館業者可能就不樂意了，感覺生意受到威脅，擔心客源轉到堂吃；一名業者說，「現在感染率還沒有完全被壓下去，怎能開放堂吃呢？這樣下去離第三波疫情不遠了」。

這可能是半酸半真實的想法吧。

但說實在的，過去幾周內私下聚餐根本沒少發生，即使沒有州府點頭，違規聚餐照樣進行著，之後頂多就是大家不再偷偷摸摸罷了；至於感染率是否會再上升，只能等著看接下來的造化了。

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