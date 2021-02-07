日落公園有望入駐首個公眾藝術品 社區委員會憂占空間

藝術家莫德拉克希望將作品「現代化石」安置在日落公園內。(視頻截圖)

市公園局(NYC Parks)日前在布碌崙 (布魯克林)日落公園 第七社區委員會線上會議上提出，一名藝術家有意在華人經常使用的日落公園設置一個雕塑 化石(sculptural fossils)，若談成將成為該公園首個公眾藝術品；然而委員會擔心藝術品將會占據民眾原有的活動空間，希望與社區展開更多討論後再決定。

藝術家莫德拉克(Judith Mordrak)的作品曾在曼哈頓Thomas Payne公園和中央公園展出，她最近在第七社區委員會的會議中，向大眾展示一個名為「現代化石」(Modern Fossils)的作品，希望安置在日落公園內。

「將這個化石作品帶入到現代環境，就算我們已經不在這裡了，也能留下這些化石紀錄，它的意義變得重要」，莫德拉克表示，該作品為八呎大小，若談攏預計今年春季尾就能完成。

但委員會主席祖尼加(Cesar Zuniga)認為，該公園有很多家庭攜帶孩子使用，然而活動空間並不如其他公園大，若要將部分空間用作展覽，需要獲得社區的支持。

對此，公園局公共藝術協調員Elizabeth Masella表示理解，希望社區民眾能踴躍表達意見，確保這是所有人都滿意的計畫；她說當局也不想因為這個項目造成社區不便，接下來會有更多的溝通，再做決定。