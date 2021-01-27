紐約市首個緊急事故協調中心 設址史泰登島

全市首個緊急事故指揮中心將設在史島Fort Wadsworth。(取自推特)

第11選區國會眾議員羅斯(Max Rose)、史泰登島區長奧多(James Oddo)、市緊急事務處理辦公室(Office of Emergency Management)主任克薇爾(Deanne Criswell)等人日前宣布，史島將一馬當先，成為全市首個建立緊急事故指揮中心(coordination center，簡稱BCC)的區域，負責在災難發生時協調工作，以幫助盡快恢復常態。

根據計畫，一個固定的中心將在Fort Wadsworth一棟前軍方使用的建築物內建立，但因該地仍需維修，目前將暫時設立在美國 海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)同樣於當地的建築物內。

克薇爾表示，去年8月颶風 伊賽亞斯(Hurricane Isaias)侵襲紐約 時，市府官員和當地民選官員曾在史島商場的停車場搭建一個臨時的聚會中心，針對颶風的影響討論救援方案；而緊急事故指揮中心的性質就和之前的相似，在發生災難時能讓領袖匯合，彼此互通消息，幫助更快速的解決問題。

例如在颶風伊賽亞斯過後，1000棵樹倒塌並扯倒電線桿，造成全市18萬戶人家停電，很多人甚至在一周後仍然沒有電源供應；克薇爾說，指揮中心的成立將幫助更快動員人手和資源，對最需要幫助的地方立即展開營救，他們計畫未來事故發生時都將採用該模式。

羅斯表示，儘管市府針對颶風伊賽亞斯的處理工作做得不錯，但當時存在的最大問題是缺乏協調，「在我的社區，每個市府機構、民代都照著自己的想法行事」；因此在災難發生後能讓各機構聚集的場所顯得重要，「很多東西還可以在災難前就商討解決，而不是災難之後」。

奧多則表示，指揮中心將幫助把問題集中在一個特定區域進行問題處理，最重要的是大家能同步接收到一樣的消息；他說自己將在明年任期滿，而羅斯不久後後也將從該職上卸任，兩人雖不會有機會踏足這個指揮中心，但他保證史島居民將因此收益。