華女一家3口 因疫入住酒店隔離

陳麗碧與一雙兒女日前染疫後，申請入住皇后區一間酒店的套房；圖為酒店臥室。(陳麗碧提供)

家住在布碌崙(布魯克林)的陳麗碧(Chen Libe，音譯)，與她的一雙兒女在上周確診新冠肺炎，因與他人分租一棟公寓，她致電市府熱線，線上等待100分鐘後，如願為一家三口申請入住皇后區一家酒店套房，由專車接送，安心度過十天隔離期；目前她的病情已經好轉，並呼籲其他民眾以平常心「抗疫」。

陳麗碧說，她於18日突然出現全身酸痛的症狀，19日上午與兩個上中學的孩子前往家附近的病毒檢測 點檢測，20日收到三人陽性的報告；她說，對於突然其來的「噩耗」，起初也讓她心生恐懼，但與醫生交談後，逐漸平復心情，「醫生告訴我，就當是得了場感冒」。

由於與他人合租一套公寓，陳麗碧表示，為避免病毒蔓延，她致電市府熱線，提出申請免費酒店；她從當天下午4時開始，等待了100分鐘左右，才有人接通電話，預約成功後，當晚10時有專車接送她與孩子前往酒店入住。

陳麗碧說，從專車到酒店前台，都有較好的防疫 措施，例如專車為司機與乘客間設立擋板，酒店也有為特殊住戶提供等待區域，「從抵達酒店到進入房間，一共用了20分鐘，只提供身分證件並填了表格」。

截至26日已入住酒店三天的陳麗碧表示，市府每天都會派工作人員為她們一家三口測量血氧，並提供免費餐食；但她說，酒店的餐食不合華人 口味，她常通過外賣平台點餐；較為舒適的酒店居住環境，已幫助她的身體逐漸恢復，兩個孩子尚未出現任何不良反應，一家三口將在完成隔離期後，返回家中。

在外州打工的陳山姆(音譯)，18日返回法拉盛與五名同鄉合租的住所，他出現發低燒、咳嗽等症狀後，前往附近檢測站檢測，並在兩日後獲知陽性，他在房東的協助下申請到住所附近的酒店，進行十天的隔離，不再擔心增加開支或流離失所。

紐約親子互助會負責人黃妮可表示，由於華人聚集地的居民常多個家庭分租一棟公寓，甚至一間臥室，因共用區域較多，不利於防疫；她說，去年創建染疫微信群後，一度人數下降到30人左右，但去年12月開始人數再次飆升至90人左右，「大家分享抗疫經驗與資源」。

黃妮可說，染疫民眾從最初覺得自己得了「絕症」的恐慌心理，轉變為以平常心對抗病毒，越來越多的人願意利用政府資源，定期前往病毒檢測點、申請免費酒店，避免疫情擴大傳播；她提醒民眾，申請這些資源不屬於濫用福利，呼籲有需者放心申請，可電(212)268-4319諮詢詳情。