布碌崙華康會派發蔬果 61分局長福特助陣

布碌崙華人健康協會22日於羊頭灣例行舉行免費派發農場新鮮蔬果活動，近期剛調任61分局的非洲裔局長福特，也到場助陣。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人 健康協會22日於羊頭灣舉行免費派發農場新鮮蔬果活動，近期剛調任61分局的非洲裔局長福特(Derby Fort)到場助陣，向社區介紹自己；他表示很期待與當地族裔多元化居民合作，促進社區和諧關係，共同打擊犯罪。

福特在兩周前接替調往67分局的瑟霖巴(Gaby Celiba)，他表示自己加入紐約市 警家庭已有16年，先前曾在東紐約73分局、皇冠高地77分局擔任副局長；他表示61分局轄區的特色就是族裔和文化的多元性，特別是有很高比率的亞裔人口，他很期待學習亞裔的文化習俗，並傾聽和了解他們在生活上面臨的難題。

他也說道，入室盜竊、重竊罪(Grand Larceny)是當地較常發生的犯罪，他呼籲民眾平日要保管好財物，車門、家門等要確保上鎖；若不幸成為受害者，一定要積極報案，他強調該分局有很多華人警員能協助華人完成報案程序，無需因不諳英文而感到擔憂。

華康會會長陳麗娜表示，此次活動邀請新任局長前來參與，希望讓當地民眾深入了解新局長，鞏固警員和社區之間的關係；她也提到，福特積極提問關於華人春節習俗文化，還有當地商家面臨的各種問題，對社區事務很上心，態度也很親民。

儘管受到新冠疫情的影響，華康會每月仍定時派發蔬果，其中每月首個周四、以及第三個周四在班森賀派發，班森賀地址為布碌崙86街2336號；每月第四個周五則在羊頭灣，地址為布碌崙U大道東16街，時間是上午10時30分至中午12時30分；派送的蔬果數量有限，先到先得，65歲以上長者可優先領取，民眾可撥打電話至(718) 373-2562詢問更多。