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班森賀外賣郎劫案頻發 警授自保之道

記者顏潔恩／紐約報導
警員向餐營業者發宣傳單，呼籲在接收外賣訂單時應採取部分措施保護自己。(取自推特)
警員向餐營業者發宣傳單，呼籲在接收外賣訂單時應採取部分措施保護自己。(取自推特)

轄管布碌崙(布魯克林)班森賀的市警62分局日前舉行警民會議，提到當地針對外賣郎的劫案頻發，至今已有一名嫌犯被捕，但相信還有其他同夥仍在社區繼續犯案，呼籲民眾提高警惕；分局也派多名警員到華社商業區，向餐館業者派發傳單，提醒在接單時應更加小心，不要接受可疑訂單。

62分局局長陳韜表示，隨著電單車合法化後，使用電單車送餐的外賣郎更易成為搶劫目標，自去年底至今，劫案不斷發生；受害者除損失上千元的電單車外，很多也被搶手機、現金、餐點等。

陳韜表示，多名警員為此走訪社區，提醒餐館營業者在接收外賣訂單時預先採取措施自我保護；譬如，應訂閱手機公司提供的「號碼顯示服務」(Caller ID Service)，以此預判號碼和所在地區是否相符，同時也要避免送餐給使用公眾電話訂單的人，極大可能是不法分子。

他也提醒，外賣郎在送餐時，要避免攜帶大量現金，只要攜帶足夠找換的零錢即可，另外要盡量走人多、光線充足的道路，避免為抄近路而走偏僻的區域。

此外，班森賀近來轎車盜竊案也有所增加，警方表示，大多都因駕駛粗心，將車停放在街邊時未熄火，下車買東西時就被不法分子盯上；警方提醒，無論離開車子的時間多麽短暫，也要將車熄火、上鎖，不要貪一時便捷，結果因小失大。

陳韜也提醒，華人在春節將至時，經常會攜帶大量現金，提醒出門在外要隨時警惕身邊的人，家中也盡量不要存放大量現金。

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