參選市議員 Neeta Jain參與中華公所線上會議

Neeta Jain表示，同樣身為移民，她了解移民生活的不易。(視訊會議截圖)

參選皇后區第24選區市議員的印度 裔Neeta Jain，13日與紐約中華公所共同舉辦線上會議、發表政見；30年前從印度來美留學的Neeta Jain表示，同樣身為移民 ，她了解移民生活的不易，在過去多年間，她透過進行社區服務、開創非營利機構來幫助有需要的人，希望能夠藉由多年為社區服務的經驗，繼續為選民爭取權益。

擔任心理學醫生的Neeta Jain，過去曾任州眾議會第25選區民主黨地區領袖，也為婦女、家暴受害者發聲、提供協助；她表示，30年前從印度來美讀博士，期間認識很多為了各種原因而掙扎的移民，她希望能盡一己之力協助這些移民，便開始從事社區服務。

Neeta Jain說，當時自己仍是學生，資源有限，便尋求政府協助、與民選官員溝通、加入非營利機構；因此，她熟知如何透過政府獲得資源，也能看到社區內的第一手需求、直接幫助社區。

Neeta Jain表示，她注重老人服務、教育和小商家等議題，意識到疫情讓原本就存在的各種問題更加嚴重，她將積極與其他單位合作，改善耆老問題、增加教育經費、協助小商家復甦、改善可負擔住房短缺問題；她反對縮減警察 經費，認為少數族裔社區需要無暴力的和諧環境。

中華公所主席于金山說，市議員是真正離社區最近、能夠直接幫助到社區的民選官員；他也認同Neeta Jain，稱不應縮減警察經費，才能維持社區安全。

皇后區第24選區包括華裔居民日益增加的秋園、新鮮草原和牙買加莊園(Jamaica Estates)等。