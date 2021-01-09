我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

眾議員金主涉疫苗違規？華聯會致函討說法

記者顏潔恩／紐約報導
非營利組織領袖阿伯爾(Mark Appel)是第一批在ParCare接種疫苗的普通民眾。(取自臉書)
非營利組織領袖阿伯爾(Mark Appel)是第一批在ParCare接種疫苗的普通民眾。(取自臉書)

布碌崙(布魯克林)連鎖診所「ParCare」日前被發現涉嫌以詐欺方式獲得新冠疫苗，並未遵循接種優先順序就給普通民眾注射，華人聯合會隨後指出，涉違規的診所負責人以及一名在該診所接種的民眾，與康尼島州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontis)有密切往來，過去曾捐款支持其政治競選；華聯會負責人黃涵華7日寫信給弗朗特斯，要求對診所插隊打疫苗事件作出解釋。

「ParCare」診所主要服務正統猶太社區，在布魯克林和上州橙郡等地擁有六間診所，去年12月底在BoroPark24網站上發布廣告，稱擁有3500劑莫德納(Moderna)疫苗，提供普通民眾以「先到先得」方式接種；此舉完全忽略政府規定目前只能1a階段接種，「插隊」接種事件引發譁然。

華聯會更發現，該診所首席執行官施萊辛格(Gary Schlesinger)和已接種的非營利組織領袖阿伯爾(Mark Appel)等人，是弗朗特斯的支持夥伴。

「我們對曝光的消息感到驚訝，這些信息清楚地表明該診所濫用權力、干擾疫苗的分發過程，全為一己私用」，黃涵華在7日的信中寫到，儘管有關診所不再替人接種疫苗，且涉案人也在接受調查，但她認為與他們有合作關係的弗朗特斯也應出面作出解釋。

華聯會還翻出州選舉廳(NYS BOE)的財務公布報告作為證據，財報顯示，自2018年起阿伯爾多次捐款支持弗朗特斯的競選活動。

「我們強烈要求弗朗特斯將違規者的腐敗捐款(corrupt donation)退還，並向大眾披露整起案件的實情」，黃涵華說，當地華人對該爭議高度關注，希望弗朗特斯能發出公眾道歉聲明，認真對待這起案件。直至截稿，弗朗特斯辦公室未針對該信件作出回應。

ParCare首席執行官施萊辛格已接受了新冠肺炎疫苗注射。（圖片取自美國拉比聯盟...
ParCare首席執行官施萊辛格已接受了新冠肺炎疫苗注射。（圖片取自美國拉比聯盟推特）

疫苗 華人 布魯克林

上一則

華人患病貧困戶防疫難 社區支援

下一則

亞裔女愛貓困紐約機場天花板11天 奇蹟生還

延伸閱讀

紐約日落公園華人經營酒店 外族裔男上吊自殺

紐約日落公園華人經營酒店 外族裔男上吊自殺

8大道華男當街被捅 腹部血流如注

8大道華男當街被捅 腹部血流如注
8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛

8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛
私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗
仇恨華裔言論掀波 馬斯洛華社道歉

仇恨華裔言論掀波 馬斯洛華社道歉
反川普抗議者紐約示威 8人被捕

反川普抗議者紐約示威 8人被捕

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30

1張圖／紐約州確診新增1萬8832例 死亡增161人

2021-01-08 20:28
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」