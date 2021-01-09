眾議員金主涉疫苗違規？華聯會致函討說法

非營利組織領袖阿伯爾(Mark Appel)是第一批在ParCare接種疫苗的普通民眾。(取自臉書)

布碌崙(布魯克林 )連鎖診所「ParCare」日前被發現涉嫌以詐欺方式獲得新冠疫苗 ，並未遵循接種優先順序就給普通民眾注射，華人 聯合會隨後指出，涉違規的診所負責人以及一名在該診所接種的民眾，與康尼島州眾議員弗朗特斯(Mathylde Frontis)有密切往來，過去曾捐款支持其政治競選；華聯會負責人黃涵華7日寫信給弗朗特斯，要求對診所插隊打疫苗事件作出解釋。

「ParCare」診所主要服務正統猶太社區，在布魯克林和上州橙郡等地擁有六間診所，去年12月底在BoroPark24網站上發布廣告，稱擁有3500劑莫德納(Moderna)疫苗，提供普通民眾以「先到先得」方式接種；此舉完全忽略政府規定目前只能1a階段接種，「插隊」接種事件引發譁然。

華聯會更發現，該診所首席執行官施萊辛格(Gary Schlesinger)和已接種的非營利組織領袖阿伯爾(Mark Appel)等人，是弗朗特斯的支持夥伴。

「我們對曝光的消息感到驚訝，這些信息清楚地表明該診所濫用權力、干擾疫苗的分發過程，全為一己私用」，黃涵華在7日的信中寫到，儘管有關診所不再替人接種疫苗，且涉案人也在接受調查，但她認為與他們有合作關係的弗朗特斯也應出面作出解釋。

華聯會還翻出州選舉廳(NYS BOE)的財務公布報告作為證據，財報顯示，自2018年起阿伯爾多次捐款支持弗朗特斯的競選活動。

「我們強烈要求弗朗特斯將違規者的腐敗捐款(corrupt donation)退還，並向大眾披露整起案件的實情」，黃涵華說，當地華人對該爭議高度關注，希望弗朗特斯能發出公眾道歉聲明，認真對待這起案件。直至截稿，弗朗特斯辦公室未針對該信件作出回應。