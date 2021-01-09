5年翻修 班森賀遊樂場本周新面貌迎賓

班森賀遊樂場經過五年的籌備和維修，終於完工，本周起對外開放。(公園局提供)

眾多華人熟悉的布碌崙 (布魯克林)南區班森賀遊樂場(Bensonhurst Park)歷時五年維修後，終於宣布本周起對外開放；該遊樂場曾經破舊不堪，更被報告指出是發生最多意外的遊樂場之一，如今翻新公園設施、地面道路，迎接遊客。

位於Cropsey大道的班森賀遊樂場的歷史最早可追溯至1891年，當時市府通過法律同意在當地建立公園，1895年市府耗資8萬8000元，向當地的Benson和Lynch家族買下16畝土地；隨後在1924年和1944年再購入土地，擴建成為現在的班森賀遊樂場。

作為歷史悠久的遊樂場，班森賀遊樂場在過去十年內久未整修，到處充滿危險，木椅殘破傾斜、人行步道 因樹幹崛起而凹凸不平，周圍還有坑洞和鬆散的磚塊，警告膠帶(caution tape)因而布滿整個區域。

不僅如此，洗手間也因久未整修而長年關閉，公園的問題直到2015年在主計長(Comptroller)的報告中被批是全市發生最多兒童意外，並引發法律訴訟的遊樂場之一，才引起當地民選官員的關注。

布碌崙公園局局長馬赫(Martin Maher)日前宣布班森賀遊樂場重開的消息，感謝社區民眾積極倡議該項目，歷時五年終於迎來新面貌，讓人無比興奮；在當地民選官員爭取下，共獲得780萬元資金維修，升級的部分包括鞦韆、水管系統、人行步道、木椅等設施。

「感謝公園局不辭勞苦的工作，在新冠疫情 之下完成了公園的維修！」，市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，該公園自1980年以來就狀況不佳，一直以來擔心為小朋友帶來危險；但現在翻新後，相信很多家庭可以安心使用，令人感到期待。