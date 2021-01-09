我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

5年翻修 班森賀遊樂場本周新面貌迎賓

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀遊樂場經過五年的籌備和維修，終於完工，本周起對外開放。(公園局提供)
班森賀遊樂場經過五年的籌備和維修，終於完工，本周起對外開放。(公園局提供)

眾多華人熟悉的布碌崙(布魯克林)南區班森賀遊樂場(Bensonhurst Park)歷時五年維修後，終於宣布本周起對外開放；該遊樂場曾經破舊不堪，更被報告指出是發生最多意外的遊樂場之一，如今翻新公園設施、地面道路，迎接遊客。

位於Cropsey大道的班森賀遊樂場的歷史最早可追溯至1891年，當時市府通過法律同意在當地建立公園，1895年市府耗資8萬8000元，向當地的Benson和Lynch家族買下16畝土地；隨後在1924年和1944年再購入土地，擴建成為現在的班森賀遊樂場。

作為歷史悠久的遊樂場，班森賀遊樂場在過去十年內久未整修，到處充滿危險，木椅殘破傾斜、人行步道因樹幹崛起而凹凸不平，周圍還有坑洞和鬆散的磚塊，警告膠帶(caution tape)因而布滿整個區域。

不僅如此，洗手間也因久未整修而長年關閉，公園的問題直到2015年在主計長(Comptroller)的報告中被批是全市發生最多兒童意外，並引發法律訴訟的遊樂場之一，才引起當地民選官員的關注。

布碌崙公園局局長馬赫(Martin Maher)日前宣布班森賀遊樂場重開的消息，感謝社區民眾積極倡議該項目，歷時五年終於迎來新面貌，讓人無比興奮；在當地民選官員爭取下，共獲得780萬元資金維修，升級的部分包括鞦韆、水管系統、人行步道、木椅等設施。

「感謝公園局不辭勞苦的工作，在新冠疫情之下完成了公園的維修！」，市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，該公園自1980年以來就狀況不佳，一直以來擔心為小朋友帶來危險；但現在翻新後，相信很多家庭可以安心使用，令人感到期待。

步道 布碌崙 疫情

上一則

禁趕令延長 詹樂霞發執法指南

下一則

宜家家居進軍紐約皇后區 本月開張

延伸閱讀

百年工業城華麗變身 冬季休閒好去處

百年工業城華麗變身 冬季休閒好去處
8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛

8大道月內連兩起傷人案 疑涉地下賭檔糾紛
仇恨華裔言論掀波 馬斯洛華社道歉

仇恨華裔言論掀波 馬斯洛華社道歉
憂紓困金沒了 布碌崙民眾銀行排長龍忙領現

憂紓困金沒了 布碌崙民眾銀行排長龍忙領現
布碌崙18個社區委員會 鼓勵少數族裔加入

布碌崙18個社區委員會 鼓勵少數族裔加入
布碌崙下城公車專用道 執法攝像頭啟動

布碌崙下城公車專用道 執法攝像頭啟動

熱門新聞

第二波疫情來襲，華人聚集的法拉盛附近近期疫情指數直線飆升。（記者牟蘭／攝影）

法拉盛確診率飆高 醫師提4原因

2021-01-03 02:30

1張圖／紐約州確診新增1萬8832例 死亡增161人

2021-01-08 20:28
第一輪紓困金發放後大量民眾立刻外出添補家庭生活品。（記者黃伊奕／攝影）

給你就是你的，誰也要不走…第二輪紓困金 更多人可拿

2020-12-31 02:30
紐約市超市員工將成下批疫苗接種對象之一。(記者張晨/攝影)

超市員工、警察、教師...他們是紐約市下批打疫苗對象

2021-01-02 15:08
CVS連鎖藥房接受中國的支付寶付款，受到許多華人顧客歡迎；圖為紐約的一間CVS的收銀機。(記者曹健╱攝影)

封殺中國支付APP 衝擊在美華人

2021-01-06 07:40
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)4日表示，紐約州確認第一例英國發現的變種新冠病毒，感染患者是一名60多歲的男性，沒有旅遊史。圖紐約市消防局的員工接種新冠疫苗。(路透資料照片)

紐約州發現首例英國變種新冠病毒 恐已出現社區傳播

2021-01-04 16:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」