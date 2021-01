多組織聯手 向日落公園居民徵集疫情故事

布碌崙(布魯克林)兩家機構日前聯合向日落公園 居民徵集「新冠肺炎故事」(The COVID-19 Story Collection Campaign),呼籲民眾記錄和分享疫情 期間的個人經歷,帶來各界對日落公園社區疫情發展的重視。

該活動由安服心公共健康服務中心(Academy of Medical & Public Health Services)和紐約 公共利益律師協會(New York Lawyers for the Public Interest)發起,日落公園民眾可通過網路上傳自己在疫情期間所拍下的照片、視頻和了解到的故事。

安服心負責人余曼玉表示,今年夏天日落公園疫情猛增,引發關注,但鮮有人研究當地居民在獲取信息和資源方面遇到的障礙;對此兩家機構曾主辦了一個里民會,此次故事徵集活動就是里民會的延伸,希望能通過真實的社區疫情故事,引起大眾關注,繼而幫助改善公共政策制定並提供反饋。

故事徵集包括中文、英文、西班牙文三種版本,參與者可直接在網站上載自己的疫情經歷,也可要求組織致電,幫助記錄;民眾還可以為分享的故事配以圖片、音頻以及視頻。

參與活動網址為:https://bit.ly/3565ZMi。