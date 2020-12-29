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公校檢測結果延宕 紐約市教師工會主席發難

記者顏嘉瑩／紐約報導
教師工會主席穆格魯指出，公校新冠檢測已超負荷，復課不應操之過急。 (美聯社)
教師工會主席穆格魯指出，公校新冠檢測已超負荷，復課不應操之過急。 (美聯社)

代表全市10萬公校教師的教師聯合工會(UFT)主席穆格魯( Michael Mulgrew)28日投書紐約每日新聞(New York Daily News)，指出市府承諾將在公校師生接受新冠病毒檢測後的48小時內出結果，但如今許多檢測結果拖延至幾天後才出來，讓師生在等待結果期間持續暴露在病毒威脅下，令人無法接受，也指出因疫情回升恐檢測超負荷，復課不應操之過急。

(影音來源：教師聯合工會提供)

穆格魯在文中提到，市府在重開公校前承諾，在師生接受檢測後將可在24至48小時內出結果，「不過有上千個結果未在規定時間內出來」；他說，「我們要求經常性的對公校師生做檢測，就是希望能及早防堵那些無症狀新冠患者，將病毒帶到校園內，但現在檢測結果遲遲未出來，讓師生持續暴露在病毒的威脅之下好幾周，這是我們無法接受的。」

另外，穆格魯也提出檢測系統超負荷問題；他表示，上百間已復課的低年級校園的檢測結果中，發現在經過戴口罩、遵守防疫規定之下，新冠傳播率相當低，但目前針對公校師生隨機檢測的系統已經達到負荷上限。

「在節日過後全市的疫情又將再次發酵，即便我們增加公校檢測系統的負載量，仍無法應付病毒的快速傳播，重開中學和高中還將增加病毒檢測需求，這也讓系統基本上不可能應付龐大的需求量」。

穆格魯表示，紐約市不能為了要讓更多公校復課，就忽視檢測系統已超負載的事實，也不能讓成功恢復部分公校實體課的努力被忽視，更不能為了重開公校，就無視在社區日益增加的陽性率。

穆格魯呼籲那些希望盡速重開全市各年級公校的人：「我們需要慢慢來」；他說，在重開公校的前提，是需要有足夠的口罩，良好通風，妥善清潔，能夠遵守社交距離的小班制教學，以及足夠的病毒檢測數量。

不過即便在這樣嚴格的標準下，有30%已復課的學校仍因所在社區陽性率提高而再次關閉；穆格魯說，有鑑於此，如果社區陽性率在節日後激增，勉強復課將會導致更大規模的公校再次關閉，且根據醫學專家，若社區維持高感染率，學校也可能成為病毒傳播的中心。

他說，目前為了經常性的檢測公校師生，市府已經在全市增加了超過800個檢測點，若要再增加中學與高中的檢測需求，將會導致檢測結果失準、拖延，並為市民帶來更多風險，「這是不智的」。

穆格魯表示，線上授課並非完美，身為老師，他深知面授教學的重要性，「但在疫情期間，教師以及學生的健康安全，才應該擺在第一位。」

檢測 公校 疫情

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