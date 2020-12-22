華埠兒童培護中心送聖誕禮物 啟發孩子大腦遠離電子產品

華埠兒童培護中心21日送每個孩子聖誕禮物。(華埠兒童培護中心提供)

本周就是聖誕節，華埠 兒童培護中心21日舉辦年度禮物捐贈活動；該中心主任李小愷表示，今年碰上疫情 ，無法舉行年度聖誕節演出來慶祝，改為在教室舉辦個別小型慶祝活動，而由於疫情間孩子必須在家學習，禮物也特別選擇能夠啟發孩子大腦、以提升認知和讀寫能力的禮物為主。

李小愷說，今年的禮物由華埠兒童培護中心董事會贊助，禮物內容有拼圖、故事書和活動練習簿等，看到孩子們收到禮物臉上的喜悅，也讓她感到非常溫暖；除了禮物，每個班級的孩子也帶來自己製作的裝飾品，來共同裝飾聖誕樹，以鼓勵每個孩子釋放自己的創造力。

往年兒童培護中心都會透過年度聖誕演出、聖誕老人發禮物等，來慶祝節日，但李小愷表示，疫情讓活動取消，今年改為在每個教室中舉行個別的小型慶祝活動，並與學生家長透過虛擬方式，分享照片和影音，讓學生與家人在疫情下，也能感受到節日氣氛。

隨著一年的結束，教師被列為是第二批接受注射新冠疫苗的人，李小愷表示，她對於疫苗充滿信心，相信美國很快就能恢復到正常狀態，繼續為學生提供一個社交和學習的安全場所，並相約明年聖誕節一起度過。

今年的聖誕禮物，由紐約 中華公所主席、華埠兒童培護中心董事長于金山，中華公所英文秘書梅英達、中文秘書唐藝；台山寧陽會館主席曾偉康；美東聯成公所代主席張鈞；紐約安良工商總會會長陳逸民；紐約協勝公會主席馮穩平、黃仕初；紐約中華總商會副董事長鄧遐勳；紐約洪門致公堂主席譚錦超；國民黨駐美東支部常委陳尚仁，和華埠兒童培護中心學生家長等捐贈。