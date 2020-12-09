紐約市槍擊案上升近96% 警長歸咎新保釋法

紐約市的槍擊案達到14年來新高，市警總局局長希爾將其歸咎於紐約州施行的保釋新法規，使嫌犯被輕易保釋後再犯罪。圖為日前布朗士一起槍擊案的現場。(美聯社)

市警數據顯示，今年前11個月，紐約市槍擊 案件上升了近96%，市警總局局長希爾(Dermot Shea)8日接受媒體採訪時表示，而這種「前所未見的激增」在14年中都不曾出現過；他將不斷上漲的案件數歸咎於紐約州今年初實行的新保釋法，稱可以任由嫌犯不受約束地肆意再犯罪。

數據顯示，僅在11月，紐約市的槍擊案件就多達115起，比去年同期增加了112%，而11月另有28起謀殺案發生，這也使謀殺率上升了38%。

希爾將上漲的部分原因歸咎於今年早些時候實施的保釋改革，「我們已經繳獲了大量的非法槍枝，也逮捕了絕大多數涉案的重罪犯，警員也幾乎是在一槍未開的情況下完成拘捕的。」但當三、四天後，這些人獲保釋出獄，再次回到街頭、重操舊業、實施更多與槍枝有關的暴力犯罪。

希爾指出，紐約市今年的槍擊案件數量達到了14年來的最高水平。他說，「作為一個整體發展的社會，這是人們想要的嗎？當然，『結束大規模監禁』在根本上是好的，但是人們不希望將自己生活的社區置於危險之中，作為實現這一目標的代價。」

希爾表示，他不相信暴力會隨著疫情的蔓延而消失，「新冠疫情不會成為一切的終結。」

不過市長白思豪 (Bill de Blasio)駁斥了把犯罪激增歸咎於保釋改革的觀點，他指出，紐約市正在遭遇多重危機。

「2020年所經歷的一切在紐約的歷史上前所未見」，白思豪在記者會上說，全世界性的公共健康危機、數十萬人死亡、醫院不堪重負、經濟停滯、學校停課、宗教場所關閉、社會失去了正常的根基，不可能同時把這一切結合在一起。

市警還表示，與去年同期相比，其他罪案也出現了抬頭的趨勢，包括強姦、入室盜竊和汽車盜竊。

希爾還提醒民眾，應小心節日季的包裹失竊，「許多嫌犯認為，這是一種低風險高回報的行為。」；鄰居們可以相互照看，或和大樓管理員協調包裹的存放位置，近期因偷盜而被捕的案例也有所增長。