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「亮麗中國城」點亮華埠計畫 即日起網站募款

記者顏嘉瑩／紐約報導
獻愛華埠從即日起在網站上為「亮麗中國城」舉辦募款活動，廣招民眾樂捐。(取自獻愛華埠臉書)
獻愛華埠從即日起在網站上為「亮麗中國城」舉辦募款活動，廣招民眾樂捐。(取自獻愛華埠臉書)

為了幫助曼哈頓華埠社區復甦，由多個機構發起的「亮麗中國城」(Light up Chinatown)計畫，從即日起至12月15日(周二)在「獻愛華埠」(Send Chinatown Love)網站上舉行募款活動，民眾可透過捐款「認領」一個以自己命名的燈籠，一同點亮華埠，幫助社區盡快復甦；社區也預計將於12月下旬冬至時，舉辦點燈儀式。

該活動由紐約中華公所、紐約中華總商會、「獻愛華埠」、珠江百貨、聯合民主黨，連同勿街46號美食店等一同發起，希望藉由掛燈，來吸引遊客與民眾，更提醒市府華埠已重新開業；獻愛華埠於16日在網站上架設籌款頁面，表示民眾可以以45至150元不等的價格認領燈籠，並將燈籠以自己命名，捐款150元者，還可以獲得一個由當地藝術家客製的燈籠帶回家。

主辦方介紹，此次的募款活動將勿街(Mott St.)分成兩段，第一階段從堅尼路(Canal St.)至擺也街(Bayard St.)的路段，第二階段則是從擺也街延伸至包厘街(Bowery)；每個階段將掛上14條燈串，以及350個由珠江百貨提供的燈籠，掛滿一個階段的成本加上人工費，約需籌款2萬3500元，兩階段共需4萬7000元。

民眾可從即日起至12月15日上網捐款，更多資訊或捐款頁面，可至獻愛華埠網站https://merchant.sendchinatownlove.com/light-up-chinatown查詢。

為促進華埠復甦，社區希望在勿街掛燈以吸引更多人造訪。(記者顏嘉瑩/攝影)
為促進華埠復甦，社區希望在勿街掛燈以吸引更多人造訪。(記者顏嘉瑩/攝影)

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