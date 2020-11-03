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壁畫生肖點心 盼好運帶回華埠

記者張晨／紐約報導
「華埠壁畫項目」之「生肖點心」日前完成。（記者張晨/攝影）
「華埠壁畫項目」之「生肖點心」日前完成。（記者張晨/攝影）

華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)自8月開始後不斷推進，近日位於地威臣街(Division St.)100號的「生肖點心」(ZodiacDimSum)壁畫也隨之完成；來自北京的華人壁畫師陶晉表示，「當人們路過時能開心一笑，或停下來拍張照，就達到了目的。」希望藉此將生機和好運帶回華埠，緊密團結共度難關。

該計畫的發起人陳家齡表示，多年來一直在尋找一位壁畫師，希望能畫出符合中國文化的壁畫，反映華埠居民的生活和文化；而如今已經完成了三幅作品，從「麵條店」、「鴿子打麻將」再到「生肖點心」，這一幅幅具有生活化特色的壁畫逐漸在華埠街頭展開。

陶晉則表示，從8月開始，自己根據不同的牆體面積繪製了多幅草稿，在第二幅「鴿子打麻將」中她本來沒有想好畫中人物的服飾，但繪製當天正直清晨，有許多華裔耆老出門推車買菜，才給了她這些「來自生活的靈感。」

「生肖點心」位於東百老匯附近的地威臣街，陳家齡表示，這裡經常成為一些人繪製醜陋街頭塗鴉的目標地，社區曾多次花大力清除，但過不了幾天就又會有新的塗鴉出現，嚴重影響了街道形象和生活質量。

陶晉表示，繪製從10月27日開始，但因為上周持續的陰雨天氣，顏料難以風乾，所以直到過去這個周末才整體完工。

畫中包含12生肖，圍坐在具有中華特色的茶餐廳中，享受著各式早茶點心；「今年因為疫情的緣故人們沒辦法進入餐廳，享用原本以推車為特色的茶點。」陶晉表示，而大家圍坐在一起才是華人最為突出的年節特色，但因疫情的緣故，這些在短時間都無法實現，只能通過畫作傳遞昔日的溫暖畫面。

創作前，二人在社交媒體上詢問大家什麼是最喜歡的點心，「燒賣、鳳爪、腸粉等均悉數上榜。」陶晉說，接下來依然會在東百老匯附近進行下一幅壁畫的創作，主題為將為舞龍舞獅。

「華埠壁畫項目」也在GoFundMe上發起了籌款，陳家齡表示，所有善款都將用於這個以藝術復興社區的項目中，民眾可登錄https://gf.me/u/yyg3t2捐款。

「生肖點心」將12生肖細數展示。(記者張晨/攝影)
「生肖點心」將12生肖細數展示。(記者張晨/攝影)
地威臣街100號此前的模樣。(陳家齡提供)
地威臣街100號此前的模樣。(陳家齡提供)

華埠 疫情 百老匯

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