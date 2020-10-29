紐約市血庫告急 籲民眾踴躍捐血

紐約市血庫再次告急，呼籲市民捐血。(路透)

用新冠肺炎康復者的血漿治療新冠患者，是目前臨床使用的新冠治療方法之一，然而紐約市的新冠康復者血漿量最近幾周直線下降，且常規血液也出現了短缺，紐約血液中心(New York Blood Center)呼籲民眾積極獻愛心。

從新冠康復者捐獻的血液中發現的抗體來治療一些新冠患者，有專家認為，這樣可以加快康復速度，並減少對重症加護病房和呼吸器的需求；紐約血液中心代表蒙提格(Angela Monteagle)表示，在紐約爆發新冠疫情的前幾個月，前來捐贈血漿的新冠康復者為數不少。

紐約血液中心一直作為血漿收集地，民眾可以到此捐血，醫院和醫生可獲得需要的血漿；其實每年秋冬季，暫時的血液短缺是很常見的，但今年新冠病毒的肆虐造成了長期的血液短缺，許多人開始懷疑捐血是否安全。

疫情前，民眾可自行去任何血液中心捐血，但現在則需要預約，並需在門外檢測體溫及回答一系列問題，比如「過去14天是否有過旅行史」等，才有資格捐血。

衛生局官員表示，如今的捐血流程也與之前有所不同，許多血液診所都無人造訪，因為他們每15分鐘只能預約一次；「但我們希望紐約人知道，捐血仍是安全的，患者也比以往更需要血液。」

有捐血意向的民眾，可至該中心網站http://www.nybc.org/或撥打電話(800)933-2566登記預約。