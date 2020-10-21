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疫情下「Citi Bike」需求量增 將擴大皇后區服務

記者朱蕾／紐約報導
疫情下「Citi Bike」需求量增，將在皇后區西邊擴大服務範圍。(本報檔案照)
疫情下「Citi Bike」需求量增，將在皇后區西邊擴大服務範圍。(本報檔案照)

紐約市「Citi Bike」共享單車將擴大在皇后區西邊的服務，市交通局(DOT)日前發布新計畫地圖草案，展示在皇后區阿斯托利亞(Astoria)的蒂特馬斯-施坦威(Ditmars-Steinway)地區增設超過40個「Citi Bike」單車停靠站；交通局還設立一個網站， 收集民眾和社區各界對擴展計畫的意見和建議。

市交通局本周向皇后區第一社區委員會提交「Citi Bike」擴展計畫草案時介紹，阿斯托利亞擴展計畫是全市共享單車擴展項目的一部分，該項目計畫到2024年，將共享單車服務區域增加35平方哩及全市新增1萬6000輛單車。阿斯托利亞受歡迎的停靠站包括蒂特馬斯大道(Ditmars Blvd.)夾45街附近以及20大道夾37街附近。

紐約市2013年起推出「Citi Bike」共享單車，最初在曼哈頓和布碌崙(布魯克林)共有6000輛單車、330個停靠點；2015年至2017年擴大服務範圍到皇后區，停靠站增加到750個，單車數量翻倍；第二次擴展計畫於2019年開始，將持續五年，會進入布朗士區。

根據市府統計，共享單車的使用次數這些年持續增長，2017年平均每天使用4萬4824次，2019年達到5萬6497次，今年3月新冠疫情爆發後，由於很多民眾避免乘坐公共交通，共享單車的需求量大增，9月12日的單日使用次數超過10萬次，創歷史新高。

皇后區 紐約市 布朗士

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