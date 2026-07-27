INFINITI City of Queens貝賽開設全新的二手車超級中心

INFINITI City of Queens在貝賽開設全新的二手車超級中心，注重為買家提供良好的購車體驗。

INFINITI City of Queens日前宣布，全新二手車 超級中心（Pre-Owned Supercenter）正式開幕，位於皇后區 貝賽214-25 Northern Blvd。新中心以「透明、高效、尊重」為核心理念，致力為皇后區多元社區打造現代化、以客戶為先的購車體驗，改變民眾對傳統車行的印象。

車行表示，信任是購車過程中最重要的基礎，希望每位顧客從踏入展廳開始，都能感受到熱情接待、資訊透明及專業服務。中心提供精心挑選的豪華與平價二手車，並以簡化流程和貼心服務，讓購車更加輕鬆便利。

在透明方面，車行採用公開定價與清楚溝通，不設隱藏費用，協助顧客安心做出購車決定；高效方面，透過線上選車、優化購車流程及彈性交車方式，節省顧客寶貴時間；尊重方面，團隊秉持專業、誠信與關懷的服務精神，致力與社區建立長久信任，為不同族裔及家庭提供友善的購車環境。

INFINITI City of Queens希望成為皇后區值得信賴的二手車首選，提供高品質車輛及更高水準的服務，歡迎民眾親臨參觀全新展廳，體驗與眾不同的購車服務。

地址：214-25 Northern Blvd, Bayside, NY 11361。更多資訊請瀏覽 **www.infiniticity.com**，或致電洽詢。車行備有中文銷售團隊，提供國、粵語服務。