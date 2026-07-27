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INFINITI City of Queens貝賽開設全新的二手車超級中心

紐約訊
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INFINITI City of Queens在貝賽開設全新的二手車超級中心，注...
INFINITI City of Queens在貝賽開設全新的二手車超級中心，注重為買家提供良好的購車體驗。

INFINITI City of Queens日前宣布，全新二手車超級中心（Pre-Owned Supercenter）正式開幕，位於皇后區貝賽214-25 Northern Blvd。新中心以「透明、高效、尊重」為核心理念，致力為皇后區多元社區打造現代化、以客戶為先的購車體驗，改變民眾對傳統車行的印象。

車行表示，信任是購車過程中最重要的基礎，希望每位顧客從踏入展廳開始，都能感受到熱情接待、資訊透明及專業服務。中心提供精心挑選的豪華與平價二手車，並以簡化流程和貼心服務，讓購車更加輕鬆便利。

在透明方面，車行採用公開定價與清楚溝通，不設隱藏費用，協助顧客安心做出購車決定；高效方面，透過線上選車、優化購車流程及彈性交車方式，節省顧客寶貴時間；尊重方面，團隊秉持專業、誠信與關懷的服務精神，致力與社區建立長久信任，為不同族裔及家庭提供友善的購車環境。

INFINITI City of Queens希望成為皇后區值得信賴的二手車首選，提供高品質車輛及更高水準的服務，歡迎民眾親臨參觀全新展廳，體驗與眾不同的購車服務。

地址：214-25 Northern Blvd, Bayside, NY 11361。更多資訊請瀏覽 **www.infiniticity.com**，或致電洽詢。車行備有中文銷售團隊，提供國、粵語服務。

精華 FAQ

  • 新開幕的二手車超級中心位於皇后區貝賽214-25 Northern Blvd，地址為214-25 Northern Blvd, Bayside, NY 11361，方便當地及周邊社區民眾前往參觀選車。

  • 車行以透明、高效、尊重為核心理念，採公開定價、清楚溝通與無隱藏費用，並透過線上選車、優化流程及彈性交車方式，讓顧客更安心省時。

  • 中心備有中文銷售團隊，可提供國語與粵語服務，協助不同族裔與家庭更順暢地了解車況、比較選擇並完成購車，強化與社區的長久信任。

皇后區 二手車

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