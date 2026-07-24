我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

任雅力醫師和團隊為患者提供最佳痛症整合治療方案

紐約訊
診所的所有治療都由任雅力醫師親自操作。
診所的所有治療都由任雅力醫師親自操作。

任雅力醫師(ALEXANDER RANCES, D.O.)開設的「紐約綜合疼痛管理中心」為患者提供痛症的整體治療方案。他和他團隊的目標是利用經過驗證的實證醫學來提高患者的生活質量，包括針灸、物理治療、按摩、脊椎按摩療法，以及必要時的各種介入手術。

任雅力醫師擁有麻醉學、疼痛醫學(Board Certified in Anesthesiology & Pain Management)和針灸學的特考文憑，有近 20 年治療各種疼痛病症患者的經驗。他最初學習的是中醫，很享受看到針灸的正面效果。但他知道如果能夠將西方醫學的進步與更傳統的治療方法結合起來，患者將真正受益。他隨後申請了醫學院，被紐約理工學院整骨醫學學院錄取，在那裡他學習了整骨原理如何治療疼痛。

任雅力醫師繼續在布碌崙紐約州立大學下州分校繼續接受培訓，學習了4年的麻醉科，並在最後一年擔任首席住院醫師。隨後他在紐約大學醫學中心又繼續學習了一年，學習最先進的疼痛治療方法。

「紐約綜合疼痛管理中心」治療項目：脊椎骨折，坐骨神經痛，椎間盤突出，各種肩、頸、臂、手及髖、膝關節痛，肩周炎，癌症疼痛，內臟、盆腔痛，手術後頑固疼痛等。

以及最新的微創痛症手術，脊管減壓，脊椎骨擴張成形術，脊椎神經刺激，高頻脊椎小關節神經電療術，硬膜外和椎管內注射，脊椎關節封閉，各種神經阻滯，四肢關節注射，再生療法(血小板、幹細胞注射)，骨膠原注射，微創椎體擴張成形術-針對脊椎骨折的「微創椎體擴張成形術」是用於治療脊椎骨折患者成熟的微創手術。切口長約1公分，多數只需要鎮靜麻醉。

目前，任雅力醫師與多家醫院有合作聯繫，包括 Northwell Health-Lenox Hill、Northwell Health-LIJ、Northwell Health-North Shore 和 Mt. Sinai-Beth Israel。接受多種醫療保險。

「紐約綜合疼痛管理中心」法拉盛地址：133-38 41 Rd., Suite 2N, Flushing, NY 11355。電話：718-939-5200。曼哈頓：305 7th Ave., #13C, New York, NY 10001。電話：646-647-0022。網站：www.ipmny.com

精華 FAQ

  • 中心以實證醫學為基礎，整合針灸、物理治療、按摩、脊椎按摩療法，並在需要時施行各類介入手術，目標是全面改善患者疼痛與生活品質。

  • 他擁有麻醉學、疼痛醫學與針灸學的特考文憑，累積近20年臨床經驗，曾受整骨醫學、布碌崙下州分校與紐約大學醫學中心等訓練。

  • 可治療脊椎骨折、坐骨神經痛、椎間盤突出、肩頸臂髖膝疼痛、癌症疼痛、內臟與盆腔痛，以及手術後頑固疼痛，並提供多種微創新療法。

紐約大學 癌症 布碌崙

上一則

紐約市啟動「第二住宅稅」 曼達尼政府向業主寄通知

下一則

凍租走過場？ 紐約房東告租金指導委員會
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

緩解癌症副作用 針灸範圍擴大 也能改善糖尿病、焦慮症等症狀

緩解癌症副作用 針灸範圍擴大 也能改善糖尿病、焦慮症等症狀
拇指關節退化連瓶蓋都擰不開 微細動脈栓塞術助緩解疼痛

拇指關節退化連瓶蓋都擰不開 微細動脈栓塞術助緩解疼痛
置換膝關節後 患者最常見的5個錯誤

置換膝關節後 患者最常見的5個錯誤
車禍膝傷難癒 軟骨植入術修復

車禍膝傷難癒 軟骨植入術修復

熱門新聞

布碌崙一間老人中心負責人向當局投案，承認自己任職期間向聯邦詐取320萬元醫療補助服務費用。圖為搜查出的證據。(取自DOJ)

布碌崙華男投案 認了給回扣詐領白卡320萬元…服刑57個月

2026-07-21 16:09
成人日托行業回扣、白卡報銷及監管問題近日再受關注。圖為三年前，一些長者在皇后區法拉盛Happy Life成人日間護理中心外抗議；該中心被列為聯邦醫療詐欺案涉案機構之一。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛成人日間中心被指白卡欺詐 聯邦官員：疑涉華人犯罪集團

2026-07-20 19:54
紐約市周六下午發布洪水警報，豪雨導致市內機場停飛、班機延誤。(路透資料照)

豪雨+冰雹轟炸紐約 部分地區積水成災 航班大延誤

2026-07-18 14:56
紐約市長曼達尼。(美聯社)

紐約市長曼達尼 研擬逮捕以色列總理內唐亞胡

2026-07-19 10:59
紐約州石溪一對華裔夫婦涉嫌將自家四房獨棟住宅非法改建為十間臥室出租，兩人各被控30項罪名。(擷自Google Maps)

火災曝非法分租 紐約石溪華人4房塞12人 租客多是大學生

2026-07-23 16:57
NYU科朗數學、計算與數據科學學院官網首頁祝賀王虹獲得2026年菲爾茲獎。(截自科朗學院官網)

NYU華裔教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀: 當今最卓越數學頭腦之一

2026-07-23 14:24

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴