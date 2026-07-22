「夢想系列」Dream Collection Mind Sound與Blue Raven Ministry聯合主辦

「夢想系列」核心使命是賦能、裝備並提升所有不同能力的特殊群體，享有被看見、被聽見、引以為傲的成長之旅。

一項為有特殊需求兒童設計的「創意服裝與自我表達項目---夢想系列」（Dream Collection），由Mind Sound與Blue Raven Ministry聯合主辦，不僅僅是一堂藝術課，更是一場成長之旅，讓「每個孩子都值得擁有閃耀的舞台。」活動日期： 2026 年 8 月 17 日至 28 日；招收對象為8歲以上、有特殊需求的學生。歡迎家長為自己的星星兒，開啟學習和發展的新天地，並和夢想品牌計畫（Dream Collection）一起創作、成長和閃耀！

紐約皇后區 知名的Mind Sound Music School是位於美國紐約皇后區貝賽（Bayside, NY）的專業音樂教育機構。他們致力於提供高質量的音樂課程，涵蓋從初學者到高級水平的所有年齡段學生。而Blue Raven Ministry 是總部位於美國紐約長島阿爾伯特森（Albertson, Long Island）的非營利組織，其核心使命是賦能、裝備並提升所有不同能力的特殊群體（特別是自閉症、智力和發展障礙者），幫助他們融入社會並活出尊嚴。

Mind Sound音樂學院(Mind Sound Music Center)的高校長日前表示，非常榮幸能與藍鴉部事工 (Blue Raven Ministry) 攜手合作，透過創意、自信與社群的力量，為有特殊需求的兒童賦能。此次攜手共同推出夢想品牌計畫，希望透過藝術、設計、音樂與舞台表演，陪伴孩子探索創意、發揮想像，激發他們勇敢展現最真實的自己。高校長進一步介紹，在課程中，孩子將親手打造屬於自己的品牌，從品牌命名、服裝品牌創作、色彩設計，到將作品製作成真實服飾或商品，最後於九月 Runway Fashion Show 穿著自己的作品，充滿自信地走上舞台。「夢想系列」是一個極具創意的項目。

因為堅信： 每個孩子都值得被看見；每個夢想都值得實現。此次活動課程內容包括:

1. 創立專屬服裝品牌： 將天馬行空的創意轉化為獨一無二的藝術作品。

2. 為品牌命名： 挖掘並講述品牌背後的故事。

3. 設計色彩與風格：大膽表達自己的視覺理念與獨特個性。

4. 將藝術轉化為真實服飾或產品：讓自己的畫作與設計在現實中成真。

5. 專業攝影紀錄：捕捉並珍藏這些難忘的成長瞬間。

指導老師包括服裝設計與品牌開發專家Mr. Larry、透過舞蹈鼓勵肢體律動、情感表達與建立自信的舞蹈家Mr. Bu及透過音樂啟發靈感，幫助學生用創意表達自我的鋼琴家Ms. Valerie等，期待透過系列的專業指導課程，打造一個充滿創意、鼓勵與支持的學習環境，讓每個孩子都能自由創作、勇敢表達，享受藝術帶來的成長與喜悅。學生將在這裡除了探索服裝設計、藝術、音樂與自我表達，同時建立自信心、創造力以及溝通技巧。學員在這數堂的藝術課中建立自信、激發創造力、學習團隊合作、提升溝通能力、學習自我表達。最後，在 9 月的時尚秀上穿上自己親手設計的服裝，享有被看見、被聽見、引以為傲的成長之旅，慶祝屬於他們的人生的高光時刻。

以上課程上課地點： Albertson, Long Island；8 歲以上、有特殊需求的學生皆可報名。共3節課（每節120分鐘的密集有效學習過程），名額有限，請早洽詢；報名專線：212-748-9135，或請上網https://blueravenministry.org/collections/all 了解詳情。