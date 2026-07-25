老字號168信用卡電腦公司 打造北美華商智慧經營新標準

老字號168信用卡電腦公司，一站式支付、POS管理、數位行銷全面升級，助力商家提升競爭力

隨著數位支付快速普及，加上消費者對支付便利性與店家管理效率的要求日益提升，如何選擇一套安全、穩定且功能完整的商業管理系統，已成為餐飲、零售及服務業經營者的重要課題。深耕北美市場多年的168信用卡電腦公司，憑藉專業技術、完善服務及豐富的行業經驗，已發展成為北美最大的亞洲信用卡服務公司之一，長期服務眾多華人 及亞裔 商戶，協助企業實現智慧化經營與數位轉型。

多年來，168信用卡電腦公司專注服務餐館、美甲店、零售商店、超市、美容美髮、咖啡店及各類中小型商家，提供從信用卡收款、POS電腦管理系統，到網站建置、線上訂餐、會員管理等完整商業解決方案，真正做到「一站式服務」，讓商戶不必再分別尋找不同供應商，即可全面提升營運效率。

在信用卡收款方面，168信用卡電腦公司採用業界先進的EMV晶片卡安全技術，大幅降低盜刷及假卡交易風險，並提供假卡保險保障，讓商戶在收款時更加安心。同時，系統全面支援Apple Pay、Google Pay等主流行動支付方式，以及各大信用卡品牌，滿足現代消費者快速、安全、多元的支付需求，Credit Card & POS System也有效提升顧客消費體驗。

除了支付服務之外，168信用卡電腦公司的POS智慧管理系統更是眾多商戶高度肯定的核心產品。系統整合日常營業、商品管理、庫存控制、員工排班、上下班打卡、薪資管理、會員資料、銷售分析及財務報表等多項功能，一套系統即可完成店面營運管理，大幅減少人工作業時間，提高管理效率。透過即時後台數據分析，業者即使不在店內，也能隨時掌握營業狀況，做出更精準的經營決策。

針對華人商家的使用需求，168信用卡電腦公司更推出廣受市場歡迎的QuickPays多語言POS系統，支援中文、英文等多種語言介面，操作簡單直觀，新進員工也能快速上手，有效降低教育訓練成本。後台管理功能同樣完整，讓老闆可依照自身需求靈活設定權限、查詢報表及管理各項營運資訊，兼顧便利性與安全性。

隨著線上消費快速成長，168信用卡電腦公司也積極協助商家拓展數位市場，提供客製化網站建置、線上點餐系統、網路預約平台、會員積分制度、禮品卡系統及數位行銷整合服務，協助店家建立品牌形象，增加回流客源，並拓展更多線上商機。不論是新創商家或已有多家分店的連鎖企業，都能依據不同需求量身打造最適合的商業解決方案。

多年來，168信用卡電腦公司始終秉持「專業、誠信、服務」的經營理念，不僅提供高品質設備，更擁有專業技術團隊提供安裝、教育訓練及完善售後服務。從系統規劃、設備建置到後續維護，都有專人提供即時支援，協助商戶快速解決各類技術問題，讓業者能專心投入營運，不必擔心系統管理與收款問題。

隨著智慧商業時代來臨，支付工具與管理系統早已不只是收銀設備，更成為企業提升效率、降低成本及強化競爭力的重要夥伴。168信用卡電腦公司持續引進最新支付科技與管理系統，並根據市場需求不斷升級產品與服務，協助更多商家掌握數位轉型契機，在競爭激烈的市場中脫穎而出。

無論是準備開設新店、汰換舊有POS系統，或希望整合信用卡收款、會員管理及線上營運平台，168信用卡電腦公司皆能提供完整且專業的解決方案，是北美華商值得信賴的智慧商業夥伴。

168信用卡電腦公司，地址：41-36 College Point Blvd., 2樓，Flushing, NY 11355

電話：888-381-7888／646-703-8888