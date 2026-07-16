關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術

植牙、補骨及All-on-X全口重建等高階牙科治療，關愛牙科提供重建的一站式牙科服務。

隨著人口老化及民眾對口腔健康意識提升，人工植牙與全口重建已逐漸成為現代牙科的重要治療方向。位於法拉盛 市中心的關愛牙科（CNY Smile Creations），多年來專注於植牙、補骨及All-on-X全口重建等高階牙科治療，透過數位診療設備與完整醫療團隊，為大紐約華人 社區提供從預防保健到複雜重建的一站式牙科服務。

由李申博士（Steven Lee, DDS）與李舟醫師（Teri Zhou Li, DDS）共同主持的關愛牙科，服務社區已超過十五年。診所除提供一般牙科、根管治療、牙周治療、美容牙科、牙齒矯正、假牙及牙冠修復等常見療程外，也將植牙重建列為發展重點，希望讓患者在同一診所即可完成完整治療，減少往返不同專科的不便。

李申博士表示，植牙已逐漸取代傳統活動假牙，成為缺牙患者的重要治療選擇。植體採用生物相容性高的純鈦材質，植入牙槽骨後可與骨骼結合，提供穩定支撐，不僅恢復咀嚼功能，也能避免修磨健康鄰牙，外觀與自然牙相近。由於咀嚼力量能直接傳遞至顎骨，也有助減緩骨質流失，因此長期穩定性較佳。

不少患者因缺牙多年導致骨量不足，往往擔心無法接受植牙治療。李申博士指出，隨著補骨及上顎竇增高等技術成熟，許多過去被認為不適合植牙的患者，如今仍有機會接受完整重建。診所會先利用3D電腦斷層掃描（CBCT）詳細評估骨質、神經與鼻竇位置，再透過數位規劃制定植牙方案，提高治療精準度與安全性。

對於多顆缺牙甚至全口無牙患者，關愛牙科則提供All-on-X全口種植牙重建療程。這項技術利用少數植體支撐整排固定式假牙，配合電腦導引設計，能有效降低手術創傷，縮短療程時間，也讓患者較快恢復正常飲食與生活品質。相較傳統活動假牙容易鬆動、咀嚼力不足，固定式全口植牙提供更穩定的咬合功能，也改善配戴舒適度，因此近年受到不少患者青睞。

除了技術升級外，關愛牙科近年也完成診所全面更新，引進數位影像設備及改善就診空間，希望營造更舒適的治療環境。李申博士表示，許多民眾害怕看牙，主要源於過去治療經驗，因此診所除了重視醫療品質，也希望透過更完善的設備與流程，降低患者對牙科治療的焦慮。

他觀察到，不少華人因工作忙碌，常等到牙齒疼痛、缺牙影響進食才就醫，不僅增加治療難度，也可能需要更複雜的重建程序。因此診所特別針對植牙、根管、補骨及全口重建等較長療程，提供更具彈性的預約安排，方便上班族利用有限時間接受治療。

李申博士提醒，無論是否接受植牙或大型重建，口腔保健仍是維持牙齒健康的關鍵。每天正確刷牙、使用牙線、定期洗牙及接受牙科檢查，可有效降低蛀牙及牙周病風險；植牙完成後同樣需要定期回診追蹤與清潔保養，才能維持長期使用效果。

關愛牙科表示，未來仍將持續引進數位牙科新技術，結合臨床經驗與個人化治療規劃，協助更多患者重建口腔健康，恢復正常咀嚼功能與生活品質。

關愛牙科預約電話：718-888-9366（可收發簡訊）；地址：36-26 Main Street, Suite 2C, Flushing（國寶銀行二樓，設有電梯）。更多資訊及治療案例，可至 http://www.NYSmileCreations.com 查詢。

關愛牙科李申牙醫博士，專業熱誠，服務社區超過15年，為社區打造一站式先進牙科醫療服務。